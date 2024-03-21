No Mais Você, capixaba Raquele bate recorde de audiência de Juliette

Raquele, no Mais Você, após a saída do BBB 24 Crédito: TV Globo

A entrevista da capixaba Raquele para Ana Maria Braga, no Mais Você, da Globo , rendeu ao programa a maior audiência da atração nos últimos três anos. A moradora de Aracruz , foi eliminada do BBB 24 na última terça-feira (19) e, no dia seguinte, foi convidada para o tradicional café da manhã com a apresentadora.

Durante a participação de Raquele, o programa global chegou aos 15 pontos de audiência, enquanto a capixaba contava sobre sua experiência dentro da casa mais vigiada do Brasil , com direito a um improviso de “voz e violão”, cantando o hit “Graveto”, de Marília Mendonça.

O recorde anterior era de Juliette Freire, vencedora do BBB 21. Na ocasião, a participação da maquiadora registrou 14,4 pontos de audiência na conversa matinal.

Raquele foi a 13ª eliminada da edição do BBB 24, com 87,14% dos votos. Durante a entrevista com Ana Maria Braga, a jovem detalhou as discussões vividas na casa, sobre os seus posicionamentos e também sobre as amizades feitas no programa.

Após tocar violão e cantar durante o programa, ela foi perguntada se seguiria a carreira com a voz. "Se tivesse uma oportunidade, gostaria". Entretanto, Raquele ressaltou que precisa estudar mais sobre o assunto.