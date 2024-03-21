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Na Globo

No Mais Você, capixaba Raquele bate recorde de audiência de Juliette

Na conversa com Ana Maria Braga, moradora de Aracruz contou sobre sua experiência dentro da casa mais vigiada do Brasil, com direito a um improviso de “voz e violão”, cantando o hit “Graveto”, de Marília Mendonça
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 21 de Março de 2024 às 20:14

Raquele no Mais você
Raquele, no Mais Você, após a saída do BBB 24 Crédito: TV Globo
A entrevista da capixaba Raquele para Ana Maria Braga, no Mais Você, da Globo, rendeu ao programa a maior audiência da atração nos últimos três anos. A moradora de Aracruz, foi eliminada do BBB 24 na última terça-feira (19) e, no dia seguinte, foi convidada para o tradicional café da manhã com a apresentadora.
Durante a participação de Raquele, o programa global chegou aos 15 pontos de audiência, enquanto a capixaba contava sobre sua experiência dentro da casa mais vigiada do Brasil, com direito a um improviso de “voz e violão”, cantando o hit “Graveto”, de Marília Mendonça.
O recorde anterior era de Juliette Freire, vencedora do BBB 21. Na ocasião, a participação da maquiadora registrou 14,4 pontos de audiência na conversa matinal.
Raquele foi a 13ª eliminada da edição do BBB 24, com 87,14% dos votos. Durante a entrevista com Ana Maria Braga, a jovem detalhou as discussões vividas na casa, sobre os seus posicionamentos e também sobre as amizades feitas no programa.
Após tocar violão e cantar durante o programa, ela foi perguntada se seguiria a carreira com a voz. "Se tivesse uma oportunidade, gostaria". Entretanto, Raquele ressaltou que precisa estudar mais sobre o assunto.
Ao final do Mais Você, a capixaba se emocionou ao lembrar de seu passado, quando colhia café para ter recursos para tirar sua carteira de motorista, antes de se tornar confeiteira.

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