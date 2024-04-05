Lucas Buda vence prova de memória e é Líder pela 5ª vez no BBB 24

Lucas Buda venceu uma prova envolvendo memória e concentração e se tornou o 18º Líder do BBB 24 (Globo), logo após a eliminação de Bin Laden.
Cada jogador escolheu uma raia para a prova.
Na raia, eles deveriam ficar atentos a uma sequência exibida no telão.
Após a sequência, cada brother deveria responder a uma pergunta sobre.
Venceria a prova quem fizesse 8 pontos primeiro.
Lucas acertou as 8 primeiras perguntas diretamente e se tornou o Líder.
O Líder escolheu Giovanna para compor seu Grupo VIP.
Alane, Davi, Beatriz, Isabelle e Matteus ficaram na Xepa.