Beyoncé faz festa de lançamento de 'Cowboy Carter' em SP

Beyonce sampleou funk do DJ o Mandrake em faixa de seu novo álbum

A noite, marcada também para acontecer em cidades do Reino Unido, França, Austrália, Irlanda, Alemanha, entre outros, comemoram o álbum influenciado pela música country.

Ainda não há local nem atrações confirmadas, mas as respostas dos sortudos que poderão marcar presença será feita no dia 8 de abril por email ou telefone. O formulário pede dados como nome, email, telefone e faixa etária.