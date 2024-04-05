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Beyoncé faz festa de lançamento de 'Cowboy Carter' em SP

Sony Music Brasil irá distribuir pares de ingressos para os primeiros que se inscreverem em um formulário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 08:19

Beyonce sampleou funk do DJ o Mandrake em faixa de seu novo álbum
Beyonce sampleou funk do DJ o Mandrake em faixa de seu novo álbum Crédito: Reprodução/Instagram @beyonce
São Paulo irá sediar uma das festas de lançamento de "Cowboy Carter", disco lançado por Beyoncé na última sexta-feira, 29, no dia 10 de abril. E a gravadora Sony Music Brasil irá distribuir pares de ingressos para os primeiros que se inscreverem em um formulário, através deste link (clique aqui). 
A noite, marcada também para acontecer em cidades do Reino Unido, França, Austrália, Irlanda, Alemanha, entre outros, comemoram o álbum influenciado pela música country.
Ainda não há local nem atrações confirmadas, mas as respostas dos sortudos que poderão marcar presença será feita no dia 8 de abril por email ou telefone. O formulário pede dados como nome, email, telefone e faixa etária.

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