Beyoncé faz festa de lançamento de 'Cowboy Carter' em SP

São Paulo irá sediar uma das festas de lançamento de "Cowboy Carter", disco lançado por Beyoncé na última sexta-feira, 29, no dia 10 de abril. E a gravadora Sony Music Brasil irá distribuir pares de ingressos para os primeiros que se inscreverem em um formulário, através deste link (clique aqui).
A noite, marcada também para acontecer em cidades do Reino Unido, França, Austrália, Irlanda, Alemanha, entre outros, comemoram o álbum influenciado pela música country.
Ainda não há local nem atrações confirmadas, mas as respostas dos sortudos que poderão marcar presença será feita no dia 8 de abril por email ou telefone. O formulário pede dados como nome, email, telefone e faixa etária.