Faustão passa por tratamento intensivo após rejeição de órgão, diz família

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band

Faustão, 73, está passando por um tratamento "potente" e superou a rejeição do transplante de rim que vinha enfrentando há três semanas, diz Luciana Cardoso, mulher do apresentador.

Ele começou um tratamento "mais potente" há dois dias e a "rejeição foi vencida", segundo a publicação. O diagnóstico de rejeição do órgão teria sido recebido há três semanas. Faustão está internado há 47 dias, desde 18 de fevereiro.