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Saúde

Faustão passa por tratamento intensivo após rejeição de órgão, diz família

Diagnóstico de rejeição do órgão teria sido recebido há três semanas. Faustão está internado há 47 dias, desde 18 de fevereiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 13:34

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band
Faustão, 73, está passando por um tratamento "potente" e superou a rejeição do transplante de rim que vinha enfrentando há três semanas, diz Luciana Cardoso, mulher do apresentador.
Ele começou um tratamento "mais potente" há dois dias e a "rejeição foi vencida", segundo a publicação. O diagnóstico de rejeição do órgão teria sido recebido há três semanas. Faustão está internado há 47 dias, desde 18 de fevereiro.
[Faustão] tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com a sua recuperação. Luciana Cardoso

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