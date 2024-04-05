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Taís Araújo vai entrevistar Oprah Winfrey durante passagem da apresentadora pelo Brasil

Americana vem ao país na próxima semana para participar de evento sobre negócios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 11:47

Taís Araújo vai entrevistar Oprah Winfrey em evento em São Paulo
Taís Araújo vai entrevistar Oprah Winfrey em evento em São Paulo Crédito: Folhapress/Reuters
Na próxima semana, Oprah Winfrey desembarca no Brasil. A magnata da mídia americana vem ao país para participar do evento Legends In Town, que vai ter nomes da política, mídia, negócios e entretenimento.
A atriz Taís Araújo vai entrevistar a jornalista na próxima quarta-feira (10), em São Paulo. A conversa vai discutir liderança feminina, empreendedorismo e diversidade.
Esta é a segunda vez que a americana visita o país e a primeira em que é entrevistada por uma personalidade brasileira.
A primeira passagem foi em 2012, quando ela foi a Goiás entrevistar João de Deus. Seis anos depois, ele foi acusado de abuso sexual e a apresentadora afirmou em nota que se solidarizava com as vítimas.

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