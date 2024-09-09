Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solta

Deolane Bezerra deixa cadeia rodeada por multidão de fãs

Presa na semana passada por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais, a influenciadora foi solta nesta segunda-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 16:00

Deolane Bezerra deixa cadeira e vai ficar em prisão domiciliar com tornozeleira
Deolane Bezerra deixa cadeia e vai ficar em prisão domiciliar com tornozeleira Crédito: Reprodução / G1
A advogada Deolane Bezarra foi ovacionada por uma multidão e recebida com fogos de artifícios ao sair do presídio. A liberação aconteceu nesta segunda-feira (9), por volta das 15h. A influenciadora deixou a Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da cidade. Agora, Deolane terá que usar tornozeleira eletrônica e ficará em prisão domiciliar.
De acordo com a decisão do TJPE, as restrições dizem que:
  • Deolane Bezerra terá que permanecer em prisão domiciliar, inclusive nos fins de semana e feriados;
  • Usar tornozeleira eletrônica (monitoração eletrônica);
  • Não pode entrar em contato com os demais investigados;
  • E não pode se manifestar por meio de redes sociais, imprensa, ou outros meios de comunicação.

Veja Também

Deolane vai para prisão domiciliar e usará tornozeleira eletrônica

A influenciadora foi presa na semana passada durante uma operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo de jogos de azar. Já a mãe de Deolane, Solange Bezerra, não foi beneficiada com a decisão e segue presa. Pouco antes das 10h desta manhã, Dayane Bezerra -irmã da influenciadora- postou um vídeo dizendo que o habeas corpus havia sido concedido para Deolane, mas não para a mãe delas, Solange Bezerra.

Veja Também

'Não vamos desejar o mal', diz Fiuk sobre prisão de Deolane

“A mãe tá enjaulada”, diz Deolane Bezerra em carta após ser presa

Filho de Deolane Bezerra comenta a prisão da mãe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados