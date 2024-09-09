Deolane Bezerra deixa cadeia rodeada por multidão de fãs

A advogada Deolane Bezarra foi ovacionada por uma multidão e recebida com fogos de artifícios ao sair do presídio. A liberação aconteceu nesta segunda-feira (9), por volta das 15h. A influenciadora deixou a Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da cidade. Agora, Deolane terá que usar tornozeleira eletrônica e ficará em prisão domiciliar.

A influenciadora foi presa na semana passada durante uma operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo de jogos de azar. Já a mãe de Deolane, Solange Bezerra, não foi beneficiada com a decisão e segue presa. Pouco antes das 10h desta manhã, Dayane Bezerra -irmã da influenciadora- postou um vídeo dizendo que o habeas corpus havia sido concedido para Deolane, mas não para a mãe delas, Solange Bezerra.