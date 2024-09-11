De volta à prisão, Deolane Bezerra está em cela reservada; entenda

Empresária e influenciadora Deolane Bezerra no fórum Rodolpho Aureliano, no Recife Crédito: Rafael Vieira/Folhapress

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, de 34 anos, voltou a ser presa em Pernambuco na tarde desta terça-feira (10) após descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Com isso, ela está na Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB) em uma cela reservada.

De acordo com nota divulgada apela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE), a cela é para resguardar a integridade física da advogada.

Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE) informa que a investigada Deolane Bezerra Santos, alvo da Operação de Repressão Qualificada Integration, está recolhida na Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), na região do Agreste de Pernambuco, a 280 km de Recife.

Por se tratar de um caso de repercussão, ela está em uma cela reservada para resguardar a sua integridade física. Deolane teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas pela justiça para a concessão de sua prisão domiciliar. Por questão de segurança e em razão do processo tramitar em segredo de justiça, mais informações não poderão ser repassadas"

Audiência de custódia