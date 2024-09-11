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Em presídio

De volta à prisão, Deolane Bezerra está em cela reservada; entenda

Advogada e influenciadora deve passar por audiência de custódia ainda nesta quarta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 12:25

Empresária e influenciadora Deolane Bezerra chegando no fórum Rodolpho Aureliano, no Recife
Empresária e influenciadora Deolane Bezerra no fórum Rodolpho Aureliano, no Recife Crédito: Rafael Vieira/Folhapress
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, de 34 anos, voltou a ser presa em Pernambuco na tarde desta terça-feira (10) após descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Com isso, ela está na Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB) em uma cela reservada.
De acordo com nota divulgada apela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE), a cela é para resguardar a integridade física da advogada.

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Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE) informa que a investigada Deolane Bezerra Santos, alvo da Operação de Repressão Qualificada Integration, está recolhida na Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), na região do Agreste de Pernambuco, a 280 km de Recife.
Por se tratar de um caso de repercussão, ela está em uma cela reservada para resguardar a sua integridade física. Deolane teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas pela justiça para a concessão de sua prisão domiciliar. Por questão de segurança e em razão do processo tramitar em segredo de justiça, mais informações não poderão ser repassadas"

Audiência de custódia

Presa em uma operação que investiga uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, Deolane estava em prisão domiciliar, mas foi para o presídio por descumprir medidas cautelares. Ela deve passar por nova audiência de custódia ainda nesta quarta-feira (11).

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