Gusttavo Lima saiu do Brasil antes de ter prisão decretada; entenda

Gusttavo Lima saiu do país antes do mandado de prisão Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com a coluna "Segurança" do portal UOL, o cantor Gusttavo Lima deixou o país nesta madrugada de segunda-feira (23). A Polícia Federal confirmou à Polícia Civil a saída do cantor, que teve um mandado de prisão preventiva emitido pela Justiça nesta segunda (23).

Agora, as polícias Civil e Federal estão trabalhando juntas para descobrir o destino de Gusttavo Lima, que saiu do Brasil por um aeroporto em São Paulo, após ter realizado um show no interior do estado no domingo (22).

Ainda de acordo com a coluna, o cantor deixou o país horas antes da juíza Andréa Calado da Cruz decretar sua prisão preventiva. Há especulações de que ele e sua defesa tenham tomado conhecimento do pedido de prisão feito pela Polícia Civil de Pernambuco na semana passada.

A decisão da juíza foi fundamentada em novos elementos da investigação relacionada à Operação Integration, que também resultou na prisão de Deolane Bezerra e investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais.

Além de movimentações financeiras de grandes quantias envolvendo a empresa do cantor e outras entidades sob investigação, a decisão judicial destacou que Gusttavo Lima teria ajudado foragidos e viajado para a Grécia com um casal que é alvo da operação e ainda não foi capturado.

A juíza também manteve a prisão preventiva de Deolane Bezerra e dos demais indiciados, mesmo diante da recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para a conversão das prisões em medidas cautelares.

A empresa Balada Eventos e Produções LTDA, de propriedade de Gusttavo Lima, foi mencionada na investigação por ter vendido um jato Cessna Aircraft à empresa paraibana Vai de Bet, do empresário José André da Rocha Neto.