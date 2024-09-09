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Gusttavo Lima nega que empresa lave dinheiro e acusa Globo de fake news: 'Sou honesto'

Reportagem do Fantástico aponta que Balada Eventos tem sido alvo de investigação por suspeitas de crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 10:04

Gusttavo Lima posa ao lado de jatinho
Gusttavo Lima posa ao lado de jatinho Crédito: Reprodução
O cantor Gusttavo Lima, 35, afirma que a Globo pratica fake news ao exibir reportagem que mostra que a empresa dele, Balada Eventos, é suspeita de lavagem de dinheiro e investigada na mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra na última quarta-feira (4).
Pelas redes sociais, o cantor sertanejo se defendeu. "São 25 anos dedicados à música. Todos vocês sabem da minha luta para chegar até aqui. Abuso de poder e fake news eu não vou permitir. Sou honesto", escreveu ele nos Stories do Instagram.
A reportagem veiculada na atração do último domingo (8) disse que a empresa teve R$ 20 milhões bloqueados, além da retenção de todos os imóveis e embarcações registrados em nome dela. Conforme as investigações, a empresa do artista teria sido usada para lavagem de dinheiro em parceria com o empresário José da Rocha Neto, dono da empresa Vai de Bet, que ele faz propaganda.
A Justiça bloqueou R$ 35 milhões do empresário e R$ 160 milhões de suas empresas. Na mesma operação, um avião foi apreendido. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ele ainda estaria registrado em nome de Gusttavo Lima, mas em processo de transferência para a JMJ Participações, empresa de Rocha Neto.
O Fantástico exibiu a defesa de Lima sobre isso. O comunicado afirma que a venda seguiu todas as normas legais e que o cantor não tem envolvimento com nenhuma organização criminosa. E que o avião apenas foi vendido a uma das empresas investigadas.

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