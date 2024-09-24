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Polêmica

Gusttavo Lima está na lista de procurados em aeroportos do Brasil

Segundo o portal Uol, após ordem de prisão, sertanejo pode ser detido ao retornar ao Brasil; suspeitas envolvem facilitação de fuga em esquema de apostas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 09:01

Gusttavo Lima:
Gusttavo Lima está na lista de procurados em aeroportos do Brasil Crédito: Divulgação
Após a Justiça de Pernambuco decretar a prisão preventiva de Gusttavo Lima nesta segunda-feira (23/9), a Polícia Federal informou ao portal Uol que o cantor foi incluído no sistema de pessoas procuradas nos aeroportos brasileiros. Isso significa que, caso o artista retorne ao país, ele será preso.
Segundo o jornalista Léo Dias, Gusttavo Lima viajou com a família para Miami (EUA) após participar do festival Rock in Rio. Ainda não se sabe se ele viajou em seu jato particular.
O nome do sertanejo não foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. As autoridades brasileiras apenas notificaram a polícia internacional sobre a ordem de prisão contra ele, o que não autoriza agentes estrangeiros a prendê-lo. Gusttavo Lima pode ser adicionado à lista de difusão vermelha caso não se apresente às autoridades. Nesse caso, ele pode ser preso até no exterior.

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Na tarde de segunda-feira, a Justiça de Pernambuco determinou a prisão preventiva de Gusttavo Lima por suspeita de atrapalhar as investigações relacionadas a uma máfia de apostas online.
A defesa do cantor afirmou que o pedido de prisão é "injusto" e que todas as medidas cabíveis serão tomadas. "É uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor, e não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais", afirmou a defesa em nota.
A decisão foi expedida pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ela também suspendeu o passaporte do artista e qualquer eventual porte de arma de fogo que ele possa ter.
Gusttavo Lima, um dos maiores cantores sertanejos do Brasil, é suspeito de facilitar a fuga de José André da Rocha Neto, dono da casa de apostas VaideBet, da qual o cantor é sócio, e de sua esposa, Isabella Rocha. O cantor viajou à Grécia no início de setembro para comemorar seu aniversário e, na ocasião, teria dado carona ao casal em seu jato particular.

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