Gusttavo Lima está na lista de procurados em aeroportos do Brasil Crédito: Divulgação

Após a Justiça de Pernambuco decretar a prisão preventiva de Gusttavo Lima nesta segunda-feira (23/9), a Polícia Federal informou ao portal Uol que o cantor foi incluído no sistema de pessoas procuradas nos aeroportos brasileiros. Isso significa que, caso o artista retorne ao país, ele será preso.

Segundo o jornalista Léo Dias, Gusttavo Lima viajou com a família para Miami (EUA) após participar do festival Rock in Rio. Ainda não se sabe se ele viajou em seu jato particular.

O nome do sertanejo não foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. As autoridades brasileiras apenas notificaram a polícia internacional sobre a ordem de prisão contra ele, o que não autoriza agentes estrangeiros a prendê-lo. Gusttavo Lima pode ser adicionado à lista de difusão vermelha caso não se apresente às autoridades. Nesse caso, ele pode ser preso até no exterior.

Na tarde de segunda-feira, a Justiça de Pernambuco determinou a prisão preventiva de Gusttavo Lima por suspeita de atrapalhar as investigações relacionadas a uma máfia de apostas online.

A defesa do cantor afirmou que o pedido de prisão é "injusto" e que todas as medidas cabíveis serão tomadas. "É uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor, e não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais", afirmou a defesa em nota.

A decisão foi expedida pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ela também suspendeu o passaporte do artista e qualquer eventual porte de arma de fogo que ele possa ter.