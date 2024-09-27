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Deolane diz que conheceu canibais de Garanhuns na cadeia

Influenciadora ficou presa com criminosas 'famosas' e dormiu em berçário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 08:56

Deolane Bezerra foi presa em investigação da polícia de Pernambuco
Deolane Bezerra foi presa em investigação da polícia de Pernambuco Crédito: Reprodução/Instagram
Após passar 20 dias na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, Deolane Bezerra relatou como foi o período em carta enviada ao Balanço Geral (Record). A influenciadora é ré por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro envolvendo sites de aposta.
No texto, que foi exibido por Luiz Bacci nesta quinta-feira (26), Deolane conta que ficou presa com outras detentas famosas, como as canibais de Garanhuns (PE). No caso, ocorrido em 2012, um homem e duas mulheres que viviam como um trisal foram condenados pelo homicídio e canibalismo de três vítimas.

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Outra colega famosa de detenção foi Simary Rayane, condenada por matar a própria filha de dez meses e esconder o corpo no freezer. Ela foi presa em maio deste ano.
Ainda no texto, Deolane conta que ficou encarcerada em uma cela especial, onde funciona o berçário do presídio. A advogada também relatou que dormia pouco, cerca de quatro horas por dia, e que fazia quatro refeições diárias.
Deolane foi solta na última terça-feira (24) e terá que cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça.

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