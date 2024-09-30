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Internacional

Chris Brown anuncia show em dezembro no Allianz Parque, em SP

Os ingressos serão vendidos a partir do dia 3 de outubro na plataforma Ticketmaster
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 13:19

O rapper americano Chris Brown está sendo processado por suposto estupro após drogar mulher
Chris Brown anuncia show em dezembro no Allianz Parque Crédito: Reprodução
Chris Brown, dono dos hits "Under the Influence", "Loyal" e "No Guidance, retorna à capital paulista para única apresentação em dezembro. O show acontece no sábado (21), às 20h45, no Allianz Parque. A venda de ingressos começa nesta quinta, 3 de outubro.
Após passagens pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pela Europa com a turnê 11:11 - que divulgou o seu 11º álbum de estúdio, lançado em 2023 -, o cantor chega ao Brasil com uma proposta diferente do que vinha apresentando em suas performances. Em São Paulo, o setlist trará os maiores sucessos de sua discografia.
O americano, vencedor de uma estatueta Grammy, estreou com o álbum "2005, divulgado no mesmo ano, e inclui a canção "Run It". Dentre os lançamentos do artista, também se destacam as músicas "With You", "Forever" e "Yeah 3x".
O início da venda de ingressos está marcada para o dia 3 de outubro, a partir das 10h, na plataforma Ticketmaster. O público poderá adquirir as entradas na bilheteria oficial do estádio, sem cobrança de taxas de serviço, a partir das 11h do mesmo dia.
Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 420, na cadeira superior, e R$ 790, na pista premium. Para assistir ao espetáculo na cadeira inferior, é preciso desembolsar R$ 580. O comprador tem um limite de seis ingressos por CPF, sendo dois tíquetes meias-entradas.
Há duas opções de pacotes, que garantem o check-in prioritário e a entrada vip separada. O Early Entry (R$ 1.500, inteira) dá acesso ao evento de forma antecipada na pista premium. Já o Hot Seat (R$ 1.000, inteira) inclui um bilhete no setor de cadeiras inferiores. Ambos terão produto oficial e de edição limitada do artista, além de laminado e cordão comemorativos. Não há acesso para instalações privadas.
Antes de chegar a São Paulo, Chris Brown fará uma parada em Johanesburgo, na África do Sul. O americano sobe ao palco do FNB Stadium no dia 14 de dezembro.

Evento - Show Chris Brown

  • Quando: Sábado, 21 de dezembro, às 20h45
  • Onde: Allianz Parque - r. Padre Antônio Tomás, 72, Água Branca, região oeste
  • Ingressos: A partir de R$ 420 (inteira), no site ticketmaster

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