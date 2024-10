Vinny Santa Fé é atração na Feijoada da Chegou O Que Faltava 2024. Crédito: Divulgação/Instagram

Muita música, samba e feijoada! Neste domingo (13), a escola de samba Chegou O Que Faltava promove sua tradicional feijoada, um evento que vai reunir muita diversão e gastronomia de qualidade. A partir das 12h, em Vitória, os amantes do samba poderão curtir uma tarde inesquecível ao som de grandes atrações.



O line-up da feijoada contará com apresentações de Vinny Santa Fé, grupo Primeira Classe e Banda Movimento. Além disso, todos os segmentos da escola Chegou O Que Faltava farão um show especial, garantindo uma tarde repleta de alegria e muito samba no pé.

“Nossa feijoada é um momento importante, é onde encontramos os amigos do samba, movimentamos a economia local e ainda temos a oportunidade de sentir e energia de um bom samba e do clima para o próximo carnaval”, disse Rafael Cavalieri, presidente da escola. Os ingressos já estão à venda no site da Zigtickets, veja o serviço abaixo:

SERVIÇO

FEIJOADA DA CHEGOU

Data: domingo (13)

Horário: a partir das 12h

Local: Na Vista - Rua Judith Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá

Atrações: Vinny Santa Fé, Primeira Classe, Banda Movimento e show com todos os segmentos da Chegou O Que Faltava

Ingressos: R$ 80 (inteira/sem feijoada) e R$ 40 (meia/sem feijoada), à venda no site da Zigtickets



Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais