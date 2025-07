Pra rir

Humorista Gui Santana apresenta show gratuito de stand-up em Cariacica

Espetáculo traz histórias inusitadas vividas pelo próprio comediante ao longo da carreira, com aquele humor escrachado que conquistou o Brasil

O humorista Gui Santana, conhecido nacionalmente por seus personagens e imitações, apresenta o espetáculo “Nada Normal” no próximo domingo (6), às 17h, em Cariacica. O show será realizado na Praça de Eventos do piso L2 do Shopping Moxuara, com entrada gratuita mediante retirada de ingresso pelo site Sympla. >