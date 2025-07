Cultura

Lei Rouanet tem recorde captação no semestre, com crescimento de quase 40%

Projetos arrecadaram R$765,9 milhões ao todo entre janeiro e junho deste ano, e R$556,5 mi no mesmo período em 2024

No ano passado, no mesmo período, foram captados R$556,5 milhões. Foi um crescimento de 37,8% em relação ao mesmo período de 2024. Os meses de maio de junho também observaram captação recorde, com R$ 128 mi e 226,2 mi respectivamente.>