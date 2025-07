Férias de julho

Diversão garantida: veja opções para curtir as férias com as crianças no ES

De colônias de férias a exposições e atrações geek, confira a seleção de HZ para aproveitar as férias escolares com a criançada no Espírito Santo

Publicado em 1 de julho de 2025 às 13:30

Férias de julho com diversão para a criançada Crédito: Ricardo Medeiros / Divulgação

Julho chegou, e, com ele, as férias escolares de meio de ano. Para muitos pais e responsáveis, começa também o desafio de entreter a criançada com atividades que unam diversão, aprendizado e, de quebra, proporcionem um tempinho de respiro.

Pensando nisso, uma variedade de espaços culturais, parques e shoppings no Espírito Santo preparou uma programação especial. Tem colônia de férias, festival de k-pop e cultura coreana, atrações geek com dubladores famosos, oficinas criativas, contação de histórias e até uma pista de patinação no gelo. Confira:

Vila Velha

Happy On Ice Patinação

Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos

Data: de 6 de julho a 31 de agosto

Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó

Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias)





Diversão na Praça

Recreação infantil gratuita com oficinas e brincadeiras.

Data: aos sábados e domingos

Horário: 17h às 20h

Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1, em frente à Praça de Eventos

Gratuito





Tarde Encantada

Espetáculo teatral gratuito

Data: aos domingos

Horário: sessões às 15h e 16h

Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1, em frente à Praça de Eventos.

Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa





Museu e Imersão: Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa

Data: todos os dias, até 17 de agosto

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 21h

Local: Shopping Praia da Costa – Piso L3

Ingressos:

https://museuegitoeroma.com/events/pre-evento-museu-e-imersao-misterios-do-antigo-egito-e-terra-santa-praia-da-costa

Inteira: R$ 100

Meia-entrada: R$ 50





WOW Park

Parque de trampolins com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e circuito ninja do Enaldinho

Horário: segunda a sexta: 12h às 22h; sábado: 10h às 22h; Domingos e Feriados - 12h às 21h

Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3

Valor: a partir de R$ 40 por 30 minutos

Faixa etária: a partir de 2 anos sem idade máxima. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto





Take Kids

Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais, circuito de obstáculos e muito mais

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 14h às 21h

Local: shopping Praia da Costa, piso L2

Valores: a partir de R$ 42 por 30 minutos





Colônia de férias da Take Kids

Oficinas, recreação, caça ao tesouro, piquenique e muito mais

Data: de 14 a 25 de julho

Horário: de segunda a sexta das 13h às 17h30

Local: Shopping Praia da Costa, piso L2

Valor: a partir de R$ 210 a diária

Patinação no gelo Crédito: Divulgação

Geek XP

Local: Boulevard Shopping Vila Velha – Itaparica

Data: 4 a 6 de julho

Atrações:

Evento dedicado à cultura pop e geek



Presença dos dubladores Fernanda Bullara (voz da Ino Yamanaka em Naruto, Lara Croft e Capitã Marvel) e Matheus Ferreira (voz do Ravi Ross em Jessie e do Doki do Discovery Kids)



Shows com as bandas Corebrow, Kiori e Byakko



Gastronomia temática





Capixabinha Festival

Local: Boulevard Shopping Vila Velha – Itaparica

Data: 12 e 13 de julho

Atrações:

Oficinas com a Tia Viviane



Musicalização e contação de histórias com a dupla Pés na Lua



Apresentações teatrais com o Tio Cabeluxo



Parquinho inflável e barracas de comidas





V Mostra Cultural Coreana

Local: Boulevard Shopping Vila Velha – Itaparica

Data: 19 e 20 de julho

Atrações:

Exposição fotográfica sobre os 61 anos da imigração coreana no Brasil



Desfiles de hanbok (trajes típicos)



Apresentações de kpop, kdrama e atividades esportivas



Sorteios e experiências culturais



Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível





2ª Maratoninha Boulevard – Tema Sonic

Local: Boulevard Shopping Vila Velha – Itaparica

Data: 20 de julho

Atrações:

Corrida infantil com o tema Sonic, personagem icônico dos games





Atrações Fixas (durante todo o mês)

Local: Boulevard Shopping Vila Velha – Itaparica

Período: 4 a 28 de julho

Atrações:

Fire Jump



Vila Parque Boliche



Vila Parque Play



Take Kids



Fast Kids



Mar de Aventura



Sessões de cinema no Cinesystem

>

Parque Cultural Casa do Governador

Local: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha – ES

Entrada gratuita: retirar ingresso na plataforma INTI

Site para ingresso: parqueculturalcasadogovernador.byinti.com





Oficinas Experimentações no Parque

Gratuitas, com inscrição no local 1h antes, por ordem de chegada

Retirada do Passe Diário na plataforma INTI obrigatória

Indicação etária: todas as idades

Local: Parque Cultural Casa do Governador

Datas e oficinas

2/07 (quarta) – 14h: “Futuros possíveis: carvão, corpo e memória” – 22 vagas

5/07 (sábado) – 14h: “Terrário, pequeno ecossistema” – 15 vagas

13/07 (sábado) – 9h: “Aquarela” – 15 vagas

19/07 (sábado) – 14h: “Horta Vertical Sustentável” – 15 vagas





Parque Aberto – Atividades especiais

5/07 (sábado)

13h às 17h: Feira Curva e Praça de Alimentação



14h: Oficina de Terrário



15h: Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Choro)





6/07 (domingo)

8h às 15h: Feira Curva e Praça de Alimentação



9h30: Visita mediada



10h30 e 13h30: DJ Jamboo



11h30: Forró Bemtivi





13/07 (sábado)

8h às 15h: Festival Dança em Trânsito





18/07 (quinta-feira)

9h às 12h: Festival da Primeira Infância – atividades educativas e recreativas





19/07 (sábado)

13h às 17h: Feira Curva e Praça de Alimentação



15h: Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo em homenagem a Maurício de Oliveira





20/07 (domingo)

8h às 15h: Atrações em definição





Exposição

“Quem tem medo de Bicho Pau?”, de Hiorlando (mais de 100 esculturas)

Visitação gratuita até 17 de agosto, durante o horário do Parque

Local: Galeria Gabinete





Visitas Mediadas (sem agendamento)

Quarta a sexta: 15h30

Sábados: 10h

Domingos: 9h30





Visitas Mediadas (com agendamento para grupos)

Quarta a sexta: 8h30, 10h30 e 13h30

Agendamento: [email protected]





Arraiá da Vila - Festival Delírio Tropical de São João

Data: 11, 12 e 13 de julho

Local: Parque da Prainha, em Vila Velha

Classificação: livre

Entrada: gratuita

Programação: Dallas Country, Trio Forrozão, espaço kids, entre outros.

Festival Delírio Tropical de São João Crédito: VISUAL OLIVER

Cariacica

Moxuara Kids: Um espetáculo de férias

Teatro infantil com o espetáculo gratuito e encontro com os personagens

Data: aos sábados

12 de julho: Toy Story

26 de julho: Rapunzel

Horário: sessões às 15h, 17h e 19h

Local: Varanda da Praça de Alimentação - Shopping Moxuara

Gratuito, com retirada de ingresso no Sympla. Link disponível nas redes sociais do shopping





Playtoy Park

Parque de diversões com brinquedos variados e boliche

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h

Local: shopping Moxuara, piso L4

Valor: Passaporte sem valor mínimo por recarga. Boliche: R$ 84 por 1h





Fire Jump

Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas.

Funcionamento: todos os dias

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h

Local: shopping Moxuara, Piso L2

Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos)





Take Kids

Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais, circuito de obstáculos e muito mais

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h

Local: shopping Moxuara, piso L2

Valores: a partir de R$ 42 por 30 minutos





Colônia de férias da Take Kids

Oficinas, recreação, caça ao tesouro, piquenique e muito mais

Data: de 14 a 25 de julho

Horário: de segunda a sexta das 13h às 17h30

Local: shopping Moxuara, piso L2

Valor: a partir de R$ 210 a diária

Atividades para as crianças durante as férias de Julho Crédito: Danilo Moreira

Serra

Férias com diversão no Shopping Montserrat

O Shopping Montserrat vai entrar em um clima de pura magia com o tema Unicórnio. Haverá atividades recreativas e muita diversão para o público infantil

Período: 16 a 27 de julho

Gratuito





Aperte o Play

Parque de entretenimento com jogos e brinquedos que permitem a diversão de pais, filhos, jovens e adultos

Funcionamento: todos os dias

Local: Shopping Montserrat, piso L3

Horário: das 10h às 22h de segunda a sábado, domingos e feriados das 13h às 21h

Valor: Os preços variam de acordo com os brinquedos escolhidos. Há opções a partir de R$ 5





Fire Jump

O espaço reúne diversas atividades que envolvem pular, escalar e brincar em estruturas seguras e acolchoadas, como camas elásticas, obstáculos infláveis e circuitos de aventura

Funcionamento: todos os dias

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 13h às 21h

Local: shopping Montserrat, Piso L3

Valor: 15 minutos | R$20,00 - 20 minutos: R$ 25 - 30 minutos: R$ 35





Take Kids

Espaço de atividades infantis, incluindo brinquedões, área baby, miniquadra, área de games, fantoche, histórias e shows.

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h

Local: shopping Montserrat, piso L2

Valores: mais informações elo telefone (27) 99244-7799 ou (27) 99231-4805





Colônia de férias da Take Kids

Oficinas, recreação, caça ao tesouro, piquenique e muito mais

Data: de 14 a 25 de julho

Horário: de segunda a sexta das 13h às 17h30

Local: shopping Montserrat, piso L2

Valor: a partir de R$ 210 a diária





Lalá Kids

Aluguel de carrinhos motorizados para crianças

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h

Local: shopping Montserrat, piso L1

Mais informações: pelo telefone (27) 98902-1410





Byn Games

Oferece estações de jogos equipadas com tecnologia atualizada, incluindo consoles modernos e jogos variados que atendem a diferentes perfis de usuários

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h

Local: shopping Montserrat, piso L2

Valor (por hora): Segunda | R$ 20 - Terça e quarta | R$ 25 - Quinta e sexta | R$ 30 - Sábado e domingo | R$ 40

Pracinha do Mestre, no Shopping Mestre álvaro Crédito: Divulgação Shopping Mestre Álvaro

Exposição Gigantes da Era do Gelo

Exposição gratuita com réplicas em tamanho real de animais da era glacial, que chegam a até 6 metros de altura e contam com movimento e sons realistas

Data: todos os dias, de 3 a 27 de julho

Horário: das 13h às 20h

Local: shopping Mestre Álvaro – Praça de Eventos

Ingresso gratuito com retirada no site Sympla





Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante

Funcionamento: Segunda a sexta a partir das 17h até às 0h

Sábados e Domingos a partir das 12h até às 0h

Local: Shopping Mestre Álvaro

Valores: R$ 129,90 (referente a uma hora de boliche)

A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478





Take Kids

Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais, circuito de obstáculos e muito mais

Data: todos os dias

Horário: De segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 11h as 22h

Local: shopping Mestre Álvaro, piso L3

Valores: a partir de R$ 42 por 30 minutos

A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478





Colônia de férias da Take Kids

Oficinas, recreação, caça ao tesouro, piquenique e muito mais.

Data: de 14 a 25 de julho

Horário: de segunda a sexta das 13h às 17h30

Local: shopping Mestre Álvaro, piso L3

Valor: a partir de R$ 210,00 a diária





Fire Jump

Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas

Funcionamento: todos os dias

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h

Local: shopping Mestre Álvaro, Piso L2

Ingressos: a partir de R$ 20





Play Games

Parque de diversões e jogos com brinquedos variados

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h

Local: shopping Mestre Álvaro, piso L1

Valor: a partir de R$ 5,50 + R$ 3 do cartão

Vitória

Ilha do Rock

Data: 17 a 20 e 24 a 27 de julho

Local: estacionamento externo do Shopping Vitória

Entrada gratuita

Possui Área Kids

Programação Musical:





Primeira semana - 17 a 20 de julho (quinta-feira a domingo)

17/07 - 20h: Casaca

18/07 - 19h: Picnic Dogs | 21h: Sheep & Parafina

19/07 - 17h: Kinho Sucupira | 19h: Cadu Caruzo | 21h: Black Jack Sp

20/07 - 17h: Versão Pirata | 20h: Ubando





Segunda Semana - 24 a 27 de julho (quinta-feira a domingo)

24/07 - 20h: Jackson Lima

25/07 - 19h: Calibre de Rosas | 21h: Letal

26/07 - 17h: Nano Vianna | 19h: Dona Fran | 21h: Back To The Past

27/07 - 17h: Índios Urbanos | 20h: Clube Big Beatles





Heróis Pets

Período: 2 de julho a 4 de setembro

Local: Praça Central do Shopping Vitória

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h

Vendas: Na bilheteria da atração

Classificação indicativa: crianças de até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável





Colônia de Férias Take Kids – Shopping Vitória

Local: Espaço Take Kids, 1º Piso do Shopping Vitória (ao lado do Outback)

Período: De 14 a 25 de julho, de segunda a sexta-feira

Horário: Das 13h às 17h30

Faixa etária: Crianças de até 12 anos. Crianças até 3 anos: necessário acompanhamento de um adulto responsável. A partir de 4 anos: participação com supervisão de monitores

Criança aproveitando as férias na Praça da Ciência Crédito: Ricardo Medeiros

Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC) de Vitória

Locais:

Escola da Ciência – Biologia e História



Escola da Ciência – Física



Escola de Inovação



Planetário de Vitória



Praça da Ciência

Data: permanentemente aberto

Atrações:

Atividades lúdicas e educativas para toda a família



Divulgação científica com experimentação e saberes populares



Propostas multidisciplinares, com valorização de memórias e experiências





Colônia de Férias Cultural

Locais: Casa Porto, Fafi, Biblioteca Municipal e Mucane

Data: 14 a 18 de julho

Atrações:

Atividades culturais variadas para crianças e famílias





Projeto Tamar – Vitória

Local: Base do Tamar em Vitória

Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 17h

Atrações:

Preservação das tartarugas marinhas



Ações de educação ambiental para todas as idades





Instituto Baleia Jubarte – Vitória

Funcionamento: Terça a domingo (inclusive feriados), das 9h às 17h

Atrações:

Educação ambiental sobre as baleias jubarte



Conscientização e preservação das espécies



Parques Urbanos de Vitória



Funcionamento:



Terça a domingo: 5h às 22h





Segunda: 5h às 9h e 17h às 22h (manutenção entre 9h e 17h)





Abertos também nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro







Parques:



Parque Moscoso





Pedra da Cebola





Parque de Barreiros





Parque Manolo Cabral





Horto de Maruípe





Parque Padre Alfonso Pastore





Atlântica Parque





Barão de Monjardim





Centro de Esportes e Lazer de Eucalipto





Parque Mangue Seco





Parque Cultural Reserva Vitória







Parques Naturais de Vitória (Unidades de Conservação)



Funcionamento: Terça a domingo, das 8h às 17h (fecham às segundas para manutenção)



Parques:



Parque da Fonte Grande – acesso a pé por Fradinhos ou de carro pelas vias do bairro Grande Vitória





Parque de Tabuazeiro – Rua Santos Dumont, Tabuazeiro





Parque Von Schilgen – Avenida Saturnino de Brito, Praia do Canto





Parque Dom Luís Gonzaga Fernandes – Rua da Coragem, Redenção





Parque Vale do Mulembá – Rua Miguel Arcânjo Moreira, Joana D’Arc





Revis da Mata Paludosa – Rua Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi

Visita guiada na Praça da Ciência, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira / PMV

Colônia de Férias no Clube Álvares Cabral

Data: 14 a 18 de julho

Horário: Das 13h às 18h

Local: Clube Álvares Cabral – Vitória

Público-alvo: Crianças de 4 a 14 anos (turmas divididas por faixa etária)

Atividades: Recreação, esportes e animação com professores especializados

Valores: R$ 405 para sócios do clube / R$ 540 para não sócios

Mais informações: Instagram @amelhorcolonia





Colônia de Férias Radical Kids

Data: Durante o mês de julho (período de férias escolares)

Horário: Das 7h às 18h

Local: Rua Ari Siqueira, 70 – Enseada do Suá, Vitória

Atividades: Programação diferenciada, segura e cheia de alegria para crianças

Flexibilidade nos pacotes: Opções de uso em dias alternados e escolha por turno: manhã, tarde ou dia inteiro

Inscrições e mais informações: www.radicalkidsvix.com.br

Eventos no Instituto Conexão Perifa (ICP) - Território do Bem

Campeonato Futravinha (Futebol de Travinha)

Data: 26 de julho

Horário: 8h às 17h

Local: Ponto final do bairro da Penha – em frente ao Instituto Conexão Perifa

Inscrição: Presencial no ICP para cadastro do time

Endereço: R. Vítor Finamore, 41 – São Benedito, Vitória

Informações: (27) 99531-5057





Quadrilha das Crianças – Arraiá Coletivo Educarte

Data: 27 de julho

Horário: 8h às 12h

Público: Crianças de 7 a 12 anos

Participação: Levar um prato típico para compartilhar

Local: Instituto Conexão Perifa

Endereço: R. Vítor Finamore, 41 – São Benedito, Vitória

Informações: (27) 99531-5057 >

Campeonato Futravinha, no Território do Bem, em Vitória Crédito: Tec.Perifa

Colatina

Exposição “Celebra Vidas em Cordel”

Local: Centro de Ciência de Colatina, Rua José Jacinto de Assis, s/n

Período: de 26 de junho a 27 de julho

Dias e horários de visitação: – Terça a sexta: das 9h às 18h – Sábado e domingo: das 9h às 16h

Entrada: Gratuita

