Geek

Evento geek em Vila Velha terá dubladores e até karaokê dorameiro

Um dos momentos mais aguardados é a apresentação do grupo Corebrow, formado por artistas coreanos-brasileiros, que mistura K-pop com ritmos nacionais

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de julho de 2025 às 15:30

Evento Geek XP reúne dubladores famosos, bandas e muito mais Crédito: RC Films/João Lima

O universo geek vai tomar conta de Vila Velha de sexta (4) a domingo (6) com a chegada do Geek XP, evento gratuito que reúne dubladores famosos, bandas, concursos e atrações inspiradas no mundo dos animes, games e K-pop. A programação acontece no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, e promete três dias de muita interatividade, música e diversão para todas as idades. >

Entre os grandes destaques do evento estão os encontros com dubladores consagrados. No sábado (5), o público poderá conhecer Fernanda Bullara - a voz por trás de personagens como Jinx (Arcane), Asuka (Evangelion) e Tomoyo (Sakura Card Captors) - e Matheus Ferreira, que dá vida a Doki (Discovery Kids), Luke (Modern Family) e Richter (Castlevania). >

Leia mais Conheça os melhores K-dramas para maratonar

Já no domingo (6) é a vez de Feh Dubs, conhecida pelas vozes de personagens como Ururu Fleur e Shijima Mei, conversar com os fãs e compartilhar curiosidades sobre os bastidores da dublagem.>

A abertura musical do festival fica por conta da banda Beat Locks, com um show tributo ao Charlie Brown Jr., na sexta-feira (4). Durante o fim de semana, outras atrações sobem ao palco, como a Banda Kyori, que traz clássicos dos animes e tokusatsus, e a performática Banda Byakko, com referências à cultura japonesa.>

>

Um dos momentos mais aguardados é a apresentação do grupo Corebrow, formado por artistas coreanos-brasileiros que misturam K-pop com ritmos nacionais - eles também participam de um bate-papo no sábado.>

Leia mais Conheça 5 doramas para assistir na Netflix

Interação, cosplay e muito mais

Além dos shows, o Geek XP oferece uma programação recheada de atividades para o público geek: karaokês temáticos, concursos de cosplay e K-pop, quiz sobre K-dramas, dança livre, random play, sorteios, bingo e espaços dedicados ao universo dos doramas. Tudo com entrada gratuita.>

Programação

Sexta (4)

Palco Principal

18h - Abertura + Música livre

18h30 – Quiz

19h – Show Beat Locks

20h30 - Karaokê

21h - Just Dance

22h - Encerramento





Palco Dança

18h - Abertura + Random play

21h30 - Música livre

22h – Encerramento

Espaço K-Drama

18h - Abertura do evento

19h- Karaokê Dorameiro (Palco Kpop)

20h30 - Quiz K-pop

22h - Encerramento





Sábado (5)

Palco Principal

13h - Abertura do evento + Just Dance

14h - Karaokê

14h30 – Dubladores Fernanda Bullara e Matheus Ferreira

17h - Desfile cosplay

18h30 - Adivinhe o anime

19h – Show Banda Kyori

20h30 - Quiz

21h30 - Just Dance

22h - Encerramento





Palco Dança

13h - Abertura do evento + música livre

13h30 - Random play

14h30 - Apresentação de k-pop

17h30 - Random play

18h30 - Quiz kpop

19h - Karaokê dorameiro

20h - Jogos de times

21h - Música livre

22h – Encerramento





Espaço K-Drama

13h - Abertura do evento

14h - Brincadeiras

15h - Desafio

15h30 - Quiz K-Drama

16h30 - Karaokê K-Drama (Palco Dança)

17h - Bate-papo com Corebrow

18h - Brincadeiras/Quiz

19h - Karaokê K-Drama (Palco Dança)

20h - Desfile K-Drama

22h - Encerramento





Domingo (6)

Palco Principal

13h - Abertura do evento + Just Dance

14h - Karaokê

14h30 – Dubladora Feh Dubs

16h30 - Apresentação cosplay

18h30 – Banda Byakko

20h - Quiz

21h - Just Dance

22h - Encerramento





Palco Dança

13h - Abertura do evento + Random play

14h - Quiz kpop

14h30 - Dança livre

16h - Concurso kpop

18h - Apresentação Corebrow

19h - Karaokê dorameiro

20h - Random play

21h - Música livre

22h – Encerramento





Espaço K-Drama

13h - Abertura do evento

14h - Brincadeiras

15h - Sorteios / Bingo

17h - Quiz K-Drama

18h - Show Corebrow (Palco Dança)

19h - Karaokê K-Drama (Palco Dança)

21h - Quiz K-Drama

22h - Encerramento >

Serviço

Geek XP – Festival de Cultura Pop e Geek

Data: de sexta-feira (4) a domingo (6)

de sexta-feira (4) a domingo (6) Local: Boulevard Shopping Vila Velha - Itaparica

Boulevard Shopping Vila Velha - Itaparica Entrada gratuita >

Este vídeo pode te interessar