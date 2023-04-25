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Cinema

Academia de Hollywood anuncia data da festa do Oscar 2024

Entidade divulga calendário da premiação do ano que vem, iniciando em 15 de novembro deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 08:42

A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo (27) com transmissão na TNT e Globoplay
A cerimônia do Oscar 2024 será em março Crédito: Oscar/Academy Awards
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou a data de entrega do Oscar em 2024. A 96ª edição vai acontecer no dia 10 de março de 2024, novamente no Dolby Theatre, em Los Angeles.
A festa será o ponto final de um processo que começará no dia 15 de novembro de 2023, quando termina o prazo para a definição das categorias gerais que estarão na disputa.
A votação dos cerca de 9 mil eleitores deve começar no dia 14 de dezembro, terminando quatro dias depois. A chamada shortlist, ou seja, a lista com os primeiros finalistas, será anunciada no dia 21 de dezembro.
O primeiro grande evento do Oscar acontecerá na terça-feira, 23 de janeiro de 2024, quando serão anunciados os finalistas para a grande festa de março.
Em 2023, o grande vencedor foi o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que recebeu o Oscar de melhor produção.

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