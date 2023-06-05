Rodada no ES, série "Só Eu e Ela" deve estrear nos EUA

Série "Só Eu e Ela", de Marcoz Gomez, foi rodada em Marataízes em julho de 2021 Crédito: A2 Filmes

Nascido em Jerônimo Monteiro, Sul do Espírito Santo, Marcoz Gomez continua mostrando os encantos de seu estado natal para o mundo. Após o sucesso no exterior do curta "Não Me Deixe Aqui Sozinha" (2017), rodado em Cachoeiro de Itapemirim, o realizador está preparando o lançamento da série "Só Eu e Ela", totalmente filmada em Marataízes, nos Estados Unidos ainda em junho.

Com primeira temporada (que conta com 7 episódios) disponível em vídeo on demand (VOD) no Brasil pela Claro TV + e Vivo Play, a atração deve aportar no canal americano AMC, que também pode ser assistido na TV paga brasileira. A emissora é responsável por atrações de sucesso, como "Fear - The Walking Dead" e a genialmente incompreendida "NOS4A2".

"O material da primeira temporada está com eles e o lançamento tem previsão para este mês. Entre junho e julho, 'Só Eu e Ela' deve chegar à Prime Vídeo, plataforma da Amazon, onde contará com grande divulgação. Mesmo disponível em poucos streamings, a recepção está sendo positiva. Especialmente porque, quem assistiu, se encanta com as belezas do litoral de Marataízes e suas falésias", aponta o realizador, enfatizando que o turismo - e as belezas naturais - do ES ainda são mal aproveitados, seja no audiovisual ou mesmo fora dele.

"Temos regiões belíssimas, como Pedra Azul (Domingos Martins) e Guarapari, que seriam cenários perfeitos para algumas produções. A diversidade natural do Estado, entre praias e montanhas, é riquíssima e deve ser mais 'explorada'. Em 'Só Eu e Ela', muitos vieram perguntar se as falésias eram no Nordeste. Precisamos intensificar nossa produção local, tanto de cinema quanto de TV, para apresentar essas belezas para o mundo".

SINOPSE

Encantamentos à parte, qual seria a trama de "Só Eu e Ela"? Escrita, dirigida e produzida por Marcoz Gomez, a história flerta com o mistério e o drama familiar. No epicentro, os dilemas de Gabriel (Alex Reis, de "Órfãos da Terra", "Arcanjo Renegado" e "A Sogra que te Pariu"). Casado com Rebeca (Thaís Pacholek, que deve aparecer na segunda temporada), ele acredita que foi traído.

Desesperado, tira Valentina, sua filha de três anos, de perto da mãe e parte para Marataízes a fim de recomeçar uma nova vida. Quinze anos depois, a trama segue, agora com Valentina com 18 anos, interpretada por Branca Previliato, de "A Dona do Pedaço".

A jovem acredita que a mãe morreu em São Paulo, pois o pai esconde o passado. Um misterioso encontro deve revirar pelo avesso a vida desta família disfuncional. O elenco também é composto por Roney Villela, André Ramiro e pelos capixabas Leonardo Magalhães, Kledison Ramos, Nill Ramos, Farid Sad e Regina Coelho. Além de Gomez, a produção também é assinada por Alex Reis e Karini Fernandes.

"É importante ressaltar que toda equipe técnica é capixaba. Defendo esse intercâmbio, especialmente para atores, com profissionais de outros centros, como Rio de Janeiro e São Paulo (de onde vem outros intérpretes da atração)", aponta Gomez, informando que "Só Eu e Ela" foi rodado em 15 dias, no mês de julho de 2021, inteiramente em Marataízes. Anteriormente, as filmagens estavam previstas para acontecer em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

"As belezas de Marataízes me encantaram e pensei em gravar nesse lugar. Tivemos locações nas regiões de falésias, como a Praia de Boa Vista, também gravamos no Canto dos Pescadores, em regiões próximas à divisa com Itapemirim, no Centro da cidade, como também em uma tradicional plantação de abacaxi do município. Boa parte da trama se passa em uma pousada. Gravamos em uma hospedaria real, a Rosa-dos-Ventos. Mantivemos o mesmo nome na série".

INSPIRAÇÃO

Marcoz Gomez afirmou a "HZ" que suas histórias nascem de alguma situação que ouviu ou vivenciou no passado e surgem como algo que fica guardado em seu inconsciente. Ah, sim: ele só escreve no período noturno, quando sua inspiração aparece.

"Em 'Só Eu e Ela' abordo o complicado tema de famílias separadas de forma abrupta e violenta, como também filhos que pagam a conta de casamentos frustrados. Veja o exemplo de Gabriel. Com tantos mistérios, não sabemos se ele é herói ou vilão, não conhecemos seus arrependimentos ou erros. Mesmo sendo pai, roubou a criança da mãe e sua relação com a garota chega a ser doentia, marcado por um ciúme possessivo. São debates complexos do cotidiano que sempre tento levantar em minhas produções", enfatiza o realizador.

Gomez destaca que possui a segunda temporada escrita e planeja filmar o mais rápido possível. Nela, o público poderá conhecer mais sobre o passado da mãe de Valentina, como também saber os reais motivos de sua separação de Gabriel.

Cena da série capíxaba "Só Eu e Ela", cuja segunda temporada deve ser gravada em breve Crédito: A2 Filmes

"Estamos em negociação para que a nova fase continue sendo gravada em Marataízes. Também faremos tomadas em Barcelona (a cidade espanhola também aparece na primeira temporada). O local possui uma forte ligação com a história de Gabriel", detalha, tentando não dar muitos spoilers.

Com vários projetos em andamento - incluindo a continuação de seu longa-metragem "Abajur" (o original está disponível na Prime Vídeo), como também o lançamento do novo curta, "Nuvens de Chantilly", no circuito de festivais - Gomez deu, em primeira mão a "HZ", detalhes sobre a próxima edição do Fest Cine Pedra Azul, do qual é organizador.