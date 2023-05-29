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Festival de Cinema de Vitória: veja os apresentadores da edição de 30 anos

Evento comemorativo, que faz uma retrospectiva de parte dos títulos apresentados em três décadas de mostra, acontece entre 14 e 18 de junho, no Sesc Glória
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 15:49

Silvero Pereira, Bel Kutner e Carla Cristina Cardoso estão entre os apresentadores confirmados da edição de 30 anos do FCV
Silvero Pereira, Bel Kutner e Carla Cristina Cardoso estão entre os apresentadores confirmados da edição de 30 anos do FCV Crédito: Reprodução/Rede Globo
A mostra comemorativa dos 30 Anos do Festival de Cinema de Vitória está chegando. Entre 14 e 18 de junho, no Sesc Glória, os cinéfilos poderão curtir, gratuitamente, títulos que marcaram as três décadas de um dos eventos que mais privilegia o cinema independente do país. Ah, sim: o homenageado da edição será o ator Marcos Palmeira, como adiantou HZ em primeira mão.
Em tempo de festival, a gente sempre se pergunta quais famosos vão circular pela capital capixaba, muitos deles chegando a ser apresentadores de algumas noites do evento. Entre os nomes confirmados, estão os de Bel Kutner, um dos destaques da novela "Travessia", que acabou recentemente na Rede Globo, como também Carla Cristina Cardoso, atualmente em cartaz no sucesso "Vai na Fé", novela das 19h da emissora carioca, encarnando a personagem Bruna.
Também estarão presentes como apresentadores, o capixaba Higor Campagnaro (da novela "Quanto Mais Vida Melhor" e das séries "Desalma" e "Filhos da Pátria") e Silvero Pereira, que, além de atuar, também é cantor. Recentemente, fez sucesso junto ao público na novela "Pantanal".
Completam a lista de apresentadores, o eterno galã Alexandre Barillari, presente em tramas como "Salsa e Merengue" (sua estreia na telinha), "Malhação", "O Cravo e a Rosa", "Chocolate com Pimenta" e "Alma Gêmea"; a gestora cultural Thaís Souto Amorim; o artista e empreendedor social MiQ Gonçalves; além das jornalistas Simone Zuccolotto e Renata Rasseli, que, diariamente, assina a badalada coluna social de "HZ"
Eterno galã, Alexandre Barillari será um dos apresentadores do Festival de Cinema de Vitória, que acontece em junho
Eterno galã, Alexandre Barillari será um dos apresentadores do Festival de Cinema de Vitória, que acontece em junho Crédito: Divulgação/Festival de Cinema de Vitória
Segundo material divulgado anteriormente pela assessoria de imprensa do Festival de Cinema de Vitória, Samuel de Assis seria um dos apresentadores do evento. Por conta de compromissos profissionais, o artista não poderá mais comparecer e, a pedido do festival, a matéria foi atualizada. Conforme a assessoria, o substituto de Assis ainda não foi definido.
Em tempo: as exibições noturnas estão marcadas para começar às 19h e as sessões vespertinas, a partir das 14h, sempre com entrada franca. A organização do festival deve divulgar futuramente a programação completa, horários e dias de projeção de cada título. Fique ligado que, em breve, "HZ" traz a informação para você.
Nunca é demais lembrar que o Festival de Cinema de Vitória terá duas edições em 2023. A primeira, comemorativa aos 30 anos, agora em junho, e uma em setembro, trazendo o que de mais recente o audiovisual brasileiro tem produzido. 

OS APRESENTADORES DA MOSTRA DE 30 ANOS DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

  • 14 DE JUNHO 
  • 14h - Thaís Souto Amorim
  • 19h - Carla Cristina Cardoso

  • 15 DE JUNHO 
  • 14h - Alexandre Barillari
  • 19h - Silvero Pereira e Bel Kutner

  • 16 de junho 
  • 14h - Thaís Souto Amorim
  • 19h - Simone Zuccolotto

  • 17 de junho 
  • 14h - Thaís Souto Amorim
  • 19h - Renata Rasseli

  • 18 de junho 
  • 14h - Thaís Souto Amorim
  • 19h - MiQ Gonçalves  e Higor Campagnaro

Atualização

02/06/2023 - 11:44
A assessoria de imprensa do Festival de Cinema de Vitória enviou comunicado informando que o Samuel de Assis não será mais apresentador do evento. O texto foi atualizado.

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