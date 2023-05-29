Festival de Cinema de Vitória: veja os apresentadores da edição de 30 anos

Silvero Pereira, Bel Kutner e Carla Cristina Cardoso estão entre os apresentadores confirmados da edição de 30 anos do FCV Crédito: Reprodução/Rede Globo

Em tempo de festival, a gente sempre se pergunta quais famosos vão circular pela capital capixaba, muitos deles chegando a ser apresentadores de algumas noites do evento. Entre os nomes confirmados, estão os de Bel Kutner, um dos destaques da novela "Travessia", que acabou recentemente na Rede Globo, como também Carla Cristina Cardoso, atualmente em cartaz no sucesso "Vai na Fé", novela das 19h da emissora carioca, encarnando a personagem Bruna.

"Quanto Mais Vida Melhor" e das séries "Desalma" e "Filhos da Pátria") e Silvero Pereira, que, além de atuar, também é cantor. Recentemente, fez sucesso junto ao público na novela "Pantanal". Também estarão presentes como apresentadores, o capixaba Higor Campagnaro (da novelae das séries) e, que, além de atuar, também é cantor. Recentemente, fez sucesso junto ao público na novela

Alexandre Barillari, presente em tramas como "Salsa e Merengue" (sua estreia na telinha), "Malhação", "O Cravo e a Rosa", "Chocolate com Pimenta" e "Alma Gêmea"; a gestora cultural Thaís Souto Amorim; o artista e empreendedor social MiQ Gonçalves; além das jornalistas Simone Zuccolotto e Renata Rasseli, que, diariamente, assina a badalada Completam a lista de apresentadores, o eterno galã, presente em tramas como(sua estreia na telinha),; a gestora culturalo artista e empreendedor social; além das jornalistas, que, diariamente, assina a badalada coluna social de "HZ"

Eterno galã, Alexandre Barillari será um dos apresentadores do Festival de Cinema de Vitória, que acontece em junho Crédito: Divulgação/Festival de Cinema de Vitória

Segundo material divulgado anteriormente pela assessoria de imprensa do Festival de Cinema de Vitória, Samuel de Assis seria um dos apresentadores do evento. Por conta de compromissos profissionais, o artista não poderá mais comparecer e, a pedido do festival, a matéria foi atualizada. Conforme a assessoria, o substituto de Assis ainda não foi definido.

Em tempo: as exibições noturnas estão marcadas para começar às 19h e as sessões vespertinas, a partir das 14h, sempre com entrada franca. A organização do festival deve divulgar futuramente a programação completa, horários e dias de projeção de cada título. Fique ligado que, em breve, "HZ" traz a informação para você.

Nunca é demais lembrar que o Festival de Cinema de Vitória terá duas edições em 2023. A primeira, comemorativa aos 30 anos, agora em junho, e uma em setembro, trazendo o que de mais recente o audiovisual brasileiro tem produzido.

OS APRESENTADORES DA MOSTRA DE 30 ANOS DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

14 DE JUNHO

14h - Thaís Souto Amorim

- Thaís Souto Amorim 19h - Carla Cristina Cardoso





- Carla Cristina Cardoso 15 DE JUNHO

14h - Alexandre Barillari

- Alexandre Barillari 19h - Silvero Pereira e Bel Kutner





- Silvero Pereira e Bel Kutner 16 de junho

14h - Thaís Souto Amorim

19h - Simone Zuccolotto





17 de junho

14h - Thaís Souto Amorim

19h - Renata Rasseli





18 de junho

14h - Thaís Souto Amorim

19h - MiQ Gonçalves e Higor Campagnaro

