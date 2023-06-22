Festivais em Vitória destacam cinema italiano e arte contemporânea

Cena do longa italiano "Nostalgia", que integra festival que se inicia nesta quinta (22), no Cine Jardins, em Vitória Crédito: Pandora Filmes

Os amantes do cinema alternativo têm encontro marcado no Cine Jardins, em Vitória, a partir desta quinta (22). O espaço lança, simultaneamente, dois festivais: o tradicional "8½ Festa do Cinema Italiano", que apresenta um panorama do que de mais moderno o audiovisual "da bota" tem produzido, e a bem-vinda novidade "A Grande Arte No Cinema". Sucesso em Portugal, o evento traz uma programação contando com documentários sobre grandes nomes da pintura mundial.

O encontro italiano acontece em sessões diárias até a próxima quarta (28). "A Grande Arte No Cinema", por sua vez, se estende por mais oito semanas, com um filme novo em cada uma delas.

Vamos começar por "Caravaggio - A Alma e o Sangue", de Jesus Garces Lambert. O documentário propõe uma viagem cinematográfica pela vida, obra e tormentos do pintor italiano Caravaggio (retratado com maestria em outro longa dirigido por Derek Jarman na década de 1980). Voltando ao título de Lambert, ele é o ponto de convergência entre o "8½ Festa do Cinema Italiano" e "A Grande Arte No Cinema", pois participa de ambas as mostras.

Voltando à festa do cinema italiano, "HZ" deu uma garimpada na programação e indica longas que merecem ser conferidos. O primeiro deles é "Nostalgia", de Mario Martone, participante da seleção oficial de Cannes 2022 e representante da Itália no último Oscar de Melhor Filme Internacional.

Em mais uma "aula" de cinema de autor, Martone - o melhor realizador italiano em atividade - mostra os dilemas familiares de um homem (Pierfrancesco Favino) que retorna a seu país para reencontrar a mãe idosa que ele havia abandonado na adolescência. Um projeto que aborda resgate de memória afetiva, uma das obsessões do trabalho de Mario.

Claro que não existe mostra de cinema italiano sem projetos com a presença do grande ator Toni Servillo ("A Grande Beleza"). Em "A Estranha Comédia da Vida", de Roberto Andò, Servillo encarna Luigi Pirandello, um dos mais notáveis dramaturgos do século 20. Na trama, o mestre passa por uma crise criativa durante uma viagem à Sicília.

Outro destaque da programação de 2023 é o talento do realizador Francesco Zippel (que virá ao Brasil apresentar seu filme no Rio e em São Paulo), com "Sergio Leone - O Italiano que inventou a América".

O documentário mostra a vida e a obra do mestre Sergio Leone, um dos fundadores do sub gênero "western spaghetti", contando com depoimentos de Clint Eastwood, Martin Scorsese, Dario Argento, Steven Spielberg e Quentin Tarantino, que tiveram parte de seus trabalhos inspirados nas obras de Leone.

"8 1/2 FESTA DO CINEMA ITALIANO" E "A GRANDE ARTE NO CINEMA"

O QUE É: O "8 1/2 Festa do Cinema Italiano" é uma mostra que acontece de quinta (22) a quarta (28), trazendo títulos mais relevantes do cinema italiano na atualidade. Por sua vez, o evento "A Grande Arte no Cinema" traz um filme por semana, em sessões diárias, durante oito semanas. Na programação, documentários sobre grandes nomes da pintura mundial. Os horários das sessões foram definidos para o "8 1/2 Festa do Cinema Italiano". Já a grade de programação de "A Grande Arte no Cinema" será definida futuramente. O documentário "Caravaggio - A Alma e o Sangue" integra as duas mostras





O é uma mostra que acontece de quinta (22) a quarta (28), trazendo títulos mais relevantes do cinema italiano na atualidade. Por sua vez, o evento traz um filme por semana, em sessões diárias, durante oito semanas. Na programação, documentários sobre grandes nomes da pintura mundial. Os horários das sessões foram definidos para o "8 1/2 Festa do Cinema Italiano". Já a grade de programação de "A Grande Arte no Cinema" será definida futuramente. O documentário "Caravaggio - A Alma e o Sangue" integra as duas mostras ONDE: As duas mostras acontecem no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha. Ingressos: valor de meia entrada do dia para todas as sessões do festival "8 1/2 Festa do Cinema Italiano". R$ 10 (segunda, terça e quinta); R$ 8 (quarta) e R$ 15 (sexta, sábado, domingo e feriados). A partir de 29 de junho, com a entrada de um novo filme do festival "A Grande Arte", os preços voltam ao valor normal. R$ 20 (segunda, terça e quinta), R$ 8 (quarta) e R$ 30 (sábado, domingo e feriados)

PROGRAMAÇÃO DO "8 1/2 FESTIVAL DO CINEMA ITALIANO"

"Onde a Vida Começa" , de Stéphane Freiss (Alla Vita) - Itália, França, 2022, 99’, Drama, Legendas Português. Com Lou de Laâge, Riccardo Scamarcio, Pierre-Henry Salfati, Astrid Meloni. Sob o sol abrasador da Apúlia, um agricultor e a filha de um rabino descobrem que a sua história está ainda sendo escrita. Uma família judaica ultra-ortodoxa de Aix-les-Bains viaja todos os anos a um sítio no sul de Itália para completar uma missão sagrada: a colheita de citrus medica, uma espécie de citrino utilizado na festa de Sucot. Esta peregrinação irá unir os caminhos de Esther, filha do rabino, e Elio, o proprietário do sítio.



, de Stéphane Freiss (Alla Vita) - Itália, França, 2022, 99’, Drama, Legendas Português. Com Lou de Laâge, Riccardo Scamarcio, Pierre-Henry Salfati, Astrid Meloni. Sob o sol abrasador da Apúlia, um agricultor e a filha de um rabino descobrem que a sua história está ainda sendo escrita. Uma família judaica ultra-ortodoxa de Aix-les-Bains viaja todos os anos a um sítio no sul de Itália para completar uma missão sagrada: a colheita de citrus medica, uma espécie de citrino utilizado na festa de Sucot. Esta peregrinação irá unir os caminhos de Esther, filha do rabino, e Elio, o proprietário do sítio. Sessões: 22/6, 20h45; 24/06, 18h50; e 27/06, 16h25

"A Estranha Comédia da Vida" , de Roberto Andò (La Stranezza) - Itália, 2022, 103', Comédia, Drama, Legendas Português. Com Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Sebastiano e Onofrio, dois agentes funerários sicilianos, resgatam inesperadamente Luigi Pirandello de uma debilitante crise criativa.



, de Roberto Andò (La Stranezza) - Itália, 2022, 103', Comédia, Drama, Legendas Português. Com Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Sebastiano e Onofrio, dois agentes funerários sicilianos, resgatam inesperadamente Luigi Pirandello de uma debilitante crise criativa. Sessões: 22/06, 18h45; 24/06, 16h55; e 26/06, 20h40

"Interdito a Cães e Italianos" , de Alain Ughetto (Interdit aux chiens et aux Italiens) - França, Itália, Bélgica, Suíça, Portugal, 2022, 70’, animação, legenda português. A família Ughetto abandona a Itália por uma vida melhor. Transcendendo todas as provações, encontrarão na França o seu porto seguro.

, de Alain Ughetto (Interdit aux chiens et aux Italiens) - França, Itália, Bélgica, Suíça, Portugal, 2022, 70’, animação, legenda português. A família Ughetto abandona a Itália por uma vida melhor. Transcendendo todas as provações, encontrarão na França o seu porto seguro. Sessões: 22/06, 17h15; 24/06, 15h15; e 27/06, 18h55

"Mundo Cão" , de Alessandro Celli (Mondocane) - Itália, 2021, 110', Drama, Thriller, Legendas Português. Com Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Alessandro Borghi. No futuro, a cidade de Taranto foi isolada do resto do país e evacuada devido aos danos causados pela siderurgia. Dentro das cercas, gangues criminosas lutam pelo controle do território. Entre eles o Formiche, um exército de jovens liderados pelo temível Testacalda. Enquanto do lado de fora a polícia tenta manter a ordem, os dois adolescentes Pietro e Christian entram em contato com o grupo e atraem a atenção de Testacalda, que terá que escolher qual dos dois rapazes vai colocar sob a sua alçada.

, de Alessandro Celli (Mondocane) - Itália, 2021, 110', Drama, Thriller, Legendas Português. Com Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Alessandro Borghi. No futuro, a cidade de Taranto foi isolada do resto do país e evacuada devido aos danos causados pela siderurgia. Dentro das cercas, gangues criminosas lutam pelo controle do território. Entre eles o Formiche, um exército de jovens liderados pelo temível Testacalda. Enquanto do lado de fora a polícia tenta manter a ordem, os dois adolescentes Pietro e Christian entram em contato com o grupo e atraem a atenção de Testacalda, que terá que escolher qual dos dois rapazes vai colocar sob a sua alçada. Sessões: 22/06, 15h15; 26/06, 14h50; e 28/06, 16h40

"Nostalgia" , de Mario Martone (Nostalgia) - Itália, França, 2022, 118', Drama, Legendas Português. Com Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaïdi, Nello Mascia. Depois de vários anos vivendo no Egito, Felice Lasco retorna a Nápoles para reencontrar a mãe idosa que havia abandonado sem aviso quando ainda era adolescente. De volta à sua cidade natal, se perde entre as pedras das casas e as igrejas do bairro de Sanità, imerso nas palavras de uma língua que agora parece estrangeira, mas que na verdade é a sua própria.

, de Mario Martone (Nostalgia) - Itália, França, 2022, 118', Drama, Legendas Português. Com Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaïdi, Nello Mascia. Depois de vários anos vivendo no Egito, Felice Lasco retorna a Nápoles para reencontrar a mãe idosa que havia abandonado sem aviso quando ainda era adolescente. De volta à sua cidade natal, se perde entre as pedras das casas e as igrejas do bairro de Sanità, imerso nas palavras de uma língua que agora parece estrangeira, mas que na verdade é a sua própria. Sessões: 23/06, 20h40; 25/06, 18h45; e 28/06, 18h35

"Sergio Leone - O italiano que inventou a América" , de Francesco Zippel (Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America) - Itália, 2022, 107’, documentário, legenda português. Com Dario Argento, Darren Aronofsky, Jacques Audiard, Robert De Niro, Clint Eastwood. Ícones de Hollywood, colaboradores e amigos de longa data juntam-se para falar sobre o incomparável legado de Sergio Leone. Documentário que assinala o recente trigésimo aniversário da morte de Sergio Leone. Nomes como Clint Eastwood, Martin Scorsese, Dario Argento, Steven Spielberg, Quentin Tarantino e outros grandes nomes do cinema se juntam para prestar homenagem ao cineasta visionário mais conhecido como uma das figuras fundadoras do sub gênero "western spaghetti" e autor do esplendoroso "Era Uma Vez no Oeste".

, de Francesco Zippel (Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America) - Itália, 2022, 107’, documentário, legenda português. Com Dario Argento, Darren Aronofsky, Jacques Audiard, Robert De Niro, Clint Eastwood. Ícones de Hollywood, colaboradores e amigos de longa data juntam-se para falar sobre o incomparável legado de Sergio Leone. Documentário que assinala o recente trigésimo aniversário da morte de Sergio Leone. Nomes como Clint Eastwood, Martin Scorsese, Dario Argento, Steven Spielberg, Quentin Tarantino e outros grandes nomes do cinema se juntam para prestar homenagem ao cineasta visionário mais conhecido como uma das figuras fundadoras do sub gênero "western spaghetti" e autor do esplendoroso "Era Uma Vez no Oeste". Sessões: 23/06, 18h45; 25/06, 16h40; e 27/06, 20h45

"A Viagem de Papa Francisco" , de Gianfranco Rosi (In viaggio) - Itália, 2022, 80’, documentário, legenda português. Um documentário de dimensões assumidamente existencialistas que cria e multiplica um valioso diálogo entre as viagens do Papa e o estado do nosso mundo. Gianfranco Rosi traça um paralelo entre seu percurso cinematográfico e as viagens do Papa Francisco.

, de Gianfranco Rosi (In viaggio) - Itália, 2022, 80’, documentário, legenda português. Um documentário de dimensões assumidamente existencialistas que cria e multiplica um valioso diálogo entre as viagens do Papa e o estado do nosso mundo. Gianfranco Rosi traça um paralelo entre seu percurso cinematográfico e as viagens do Papa Francisco. Sessões: 23/06, 17h; 25/06, 20h50; e 28/06, 15h

"Jogada de Amor" , de Riccardo Milani (Corro da te) - Itália, 2022, 113', Comédia, Romance, Legendas Português. Com Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Giulio Base, Michele Placido. A vida de Gianni, um sedutor em série, está destinada a mudar quando conhece uma bela mulher paraplégica.

, de Riccardo Milani (Corro da te) - Itália, 2022, 113', Comédia, Romance, Legendas Português. Com Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Giulio Base, Michele Placido. A vida de Gianni, um sedutor em série, está destinada a mudar quando conhece uma bela mulher paraplégica. Sessões: 24/06, 20h45; 26/06, 18h30; e 28/06, 20h45

"Caravaggio - A Alma e o Sangue" , de Jesus Garces Lambert (Caravaggio L'anima e il sangue) - Itália, 2018, 90’, documentário, Legendas Português.

, de Jesus Garces Lambert (Caravaggio L'anima e il sangue) - Itália, 2018, 90’, documentário, Legendas Português. Uma viagem cinematográfica pela vida, obra e tormentos do pintor italiano Caravaggio. Luz e sombra, contrastes e contradições, gênio e intemperança distinguem a sua existência e a sua arte.

Sessões: 23/06, 15h15; 26/06, 15h; 26/06, 16h45; e 27/06, 15h10

FILMES DO FESTIVAL "A GRANDE ARTE NO CINEMA"