Do ES para o Brasil: conheça marcas capixabas de suplementação esportiva

Os corredores que almejam alcançar grandes objetivos com a corrida de rua, necessitam, além de muito preparo, de uma alimentação adequada e sono de qualidade. Esses são fatores cruciais para uma boa performance esportiva. Paralelo a isso, um outro elemento chega pedindo passagem nesse contexto: a suplementação.
Opções no mercado não faltam. Uma delas é a Forcell, marca de suplementação esportiva que nasceu no Espírito Santo em maio de 2025. O seu carro-chefe? Gel de carboidrato. Atualmente, são 10 opções de sabores.
João Pedro Forlani, um dos idealizadores da empresa - Gabriela Cellia, sócia, também foi responsável pelo surgimento da Forcell -, conta que a marca veio a partir de uma dor.
Eu tava consumindo muito gel de carboidrato e eu tinha muito desconforto gastrointestinal. Problemas de refluxo e azia por conta das saborizações, espessante, adoçante, corante. Aí eu comecei a fazer pra mim
João Pedro Forlani Fundador da Forcell
João conta que comprava os ingredientes necessários para a formulação do gel de carboidrato para fazer dentro de sua casa, em Vitória. Muito ativo nas redes sociais, Forlani compartilhava o processo de preparação do seu gel. “Fui compartilhando esses aprendizados e naturalmente as pessoas iam perguntando: ‘O que é isso que você tá usando? Eu falava: ‘é meu gel artesanal’”.
Eventualmente, amigos próximos de João Pedro pediam para que o gel fosse compartilhado. “O cara experimentava, achava gostoso, fazia sentido para ele”. Com o tempo, a partir dos feedbacks positivos, a ideia foi se transformando em um projeto que poderia virar uma marca. E essa foi a “virada de chave” na vida de João e de sua família.
Engenheiro de formação, João Pedro Forlani trabalhou durante 17 anos na Vale e circulou por diferentes regiões do país pela empresa: São Luís (MA), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES). “Boa parte dessa carreira eu toquei implantando e desenvolvendo projetos. Então, fui mapeando possíveis parceiros, sócios… Fui fazendo um credenciamento de laboratórios que poderiam replicar aquilo que eu entendia ser o produto mais simples que daria para ser instalado.”
Em maio de 2025, João Pedro e Gabriela Cellia lançaram a Forcell. O nome da marca veio de Gabriela, que é sócia, médica e esposa de João. A palavra surgiu da junção dos sobrenomes. “É o início do meu sobrenome, que é Forlani, e o início do sobrenome dela, que é Cellia”, contou o corredor.
Com um ano no mercado, hoje a Forcell vai além dos géis de carboidrato. A empresa oferece aos atletas uma linha completa de suplementação: creatina, beta-alanina, palatinose, nitrato, vitamina D3, cafeína, ômega 3, trimagnésio, vitamina C e cápsula de eletrólitos. Além disso, conta com uma linha de roupas e acessórios.
Para auxiliar na difusão da marca e atuar como ferramenta de transformação na vida das pessoas, a Forcell apoia mais de 35 atletas de alto rendimento ao redor país. “Nosso sonho é fazer a diferença para todos esses atletas durante os seus ciclos, que eles tenham esse sentimento de que a Forcell fez a diferença ao longo da jornada.”
Apesar de recente no universo da suplementação esportiva, já é possível considerar a Forcell uma marca nacional. Além de se fazer presente com os atletas Brasil afora, a marca também tem sido “figurinha carimbada” em provas de corrida de rua.
A Forcell foi o gel de carboidrato oficial da 30ª Maratona Internacional de São Paulo, que aconteceu no dia 12 de abril, e marcou presença na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que ocorreu no dia 31 de maio.
“São quase 30 mil atletas que vão poder experimentar, vão poder correr com aquilo que eu entendo que é o mais essencial em termos de gel. É uma felicidade. A gente se sente honrado”, comentou João sobre a participação da Forcell na Maratona de Porto Alegre.
True também é destaque
Outra empresa capixaba do ramo da suplementação esportiva também é destaque. Fundada em 2019, a True, antiga True Source, foca em nutrição saudável e qualidade de vida.
A empresa oferece ao público uma linha repleta de suplementos: gel de carboidrato, proteína vegana, whey protein, aminoácidos, vitaminas e minerais, creatina, magnésio, entre outros produtos.
Segundo a coluna de Abdo Filho, a meta da empresa é alcançar R$ 1 bilhão de faturamento até 2030. Desde o seu nascimento, a True praticamente dobra de tamanho anualmente.