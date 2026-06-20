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Corrida de rua

Do ES para o Brasil: conheça marcas capixabas de suplementação esportiva

Marcas do estado brilham nos holofotes do estilo de vida e da alta performance

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 13:16

Públicado em 

20 jun 2026 às 13:16
Vitor Gregório

Colunista

Vitor Gregório

Marcas de suplementos fazem sucesso no ES
Marcas de suplementos fazem sucesso no ES Reprodução @forcell / Site True

Os corredores que almejam alcançar grandes objetivos com a corrida de rua, necessitam, além de muito preparo, de uma alimentação adequada e sono de qualidade. Esses são fatores cruciais para uma boa performance esportiva. Paralelo a isso, um outro elemento chega pedindo passagem nesse contexto: a suplementação.


Opções no mercado não faltam. Uma delas é a Forcell, marca de suplementação esportiva que nasceu no Espírito Santo em maio de 2025. O seu carro-chefe? Gel de carboidrato. Atualmente, são 10 opções de sabores.


João Pedro Forlani, um dos idealizadores da empresa - Gabriela Cellia, sócia, também foi responsável pelo surgimento da Forcell -, conta que a marca veio a partir de uma dor.

Frascos dos primeiros géis de carboidrato desenvolvido por João Pedro Forlani e Gabriela Cellia
Frascos dos primeiros géis de carboidrato desenvolvido por João Pedro Forlani e Gabriela Cellia |  Divulgação/Redes sociais

Eu tava consumindo muito gel de carboidrato e eu tinha muito desconforto gastrointestinal. Problemas de refluxo e azia por conta das saborizações, espessante, adoçante, corante. Aí eu comecei a fazer pra mim

João Pedro Forlani Fundador da Forcell

João conta que comprava os ingredientes necessários para a formulação do gel de carboidrato para fazer dentro de sua casa, em Vitória. Muito ativo nas redes sociais, Forlani compartilhava o processo de preparação do seu gel. “Fui compartilhando esses aprendizados e naturalmente as pessoas iam perguntando: ‘O que é isso que você tá usando? Eu falava: ‘é meu gel artesanal’”.


Eventualmente, amigos próximos de João Pedro pediam para que o gel fosse compartilhado. “O cara experimentava, achava gostoso, fazia sentido para ele”. Com o tempo, a partir dos feedbacks positivos, a ideia foi se transformando em um projeto que poderia virar uma marca. E essa foi a “virada de chave” na vida de João e de sua família.


Engenheiro de formação, João Pedro Forlani trabalhou durante 17 anos na Vale e circulou por diferentes regiões do país pela empresa: São Luís (MA), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES). “Boa parte dessa carreira eu toquei implantando e desenvolvendo projetos. Então, fui mapeando possíveis parceiros, sócios… Fui fazendo um credenciamento de laboratórios que poderiam replicar aquilo que eu entendia ser o produto mais simples que daria para ser instalado.”


Em maio de 2025, João Pedro e Gabriela Cellia lançaram a Forcell. O nome da marca veio de Gabriela, que é sócia, médica e esposa de João. A palavra surgiu da junção dos sobrenomes. “É o início do meu sobrenome, que é Forlani, e o início do sobrenome dela, que é Cellia”, contou o corredor.

Ion Powder da Farcell é o repositor hidroeletrolítico em pó, desenvolvido para promover hidratação e reposição estratégica de eletrólitos
Ion Powder da Farcell é o repositor hidroeletrolítico em pó, desenvolvido para promover hidratação e reposição estratégica de eletrólitos |  Divulgação/Redes sociais

Com um ano no mercado, hoje a Forcell vai além dos géis de carboidrato. A empresa oferece aos atletas uma linha completa de suplementação: creatina, beta-alanina, palatinose, nitrato, vitamina D3, cafeína, ômega 3, trimagnésio, vitamina C e cápsula de eletrólitos. Além disso, conta com uma linha de roupas e acessórios.


Para auxiliar na difusão da marca e atuar como ferramenta de transformação na vida das pessoas, a Forcell apoia mais de 35 atletas de alto rendimento ao redor país. “Nosso sonho é fazer a diferença para todos esses atletas durante os seus ciclos, que eles tenham esse sentimento de que a Forcell fez a diferença ao longo da jornada.”


Apesar de recente no universo da suplementação esportiva, já é possível considerar a Forcell uma marca nacional. Além de se fazer presente com os atletas Brasil afora, a marca também tem sido “figurinha carimbada” em provas de corrida de rua.


A Forcell foi o gel de carboidrato oficial da 30ª Maratona Internacional de São Paulo, que aconteceu no dia 12 de abril, e marcou presença na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que ocorreu no dia 31 de maio.

Gel de carboidrato neutro da Forcell
Gel de carboidrato neutro da Forcell |  Divulgação/Redes sociais

“São quase 30 mil atletas que vão poder experimentar, vão poder correr com aquilo que eu entendo que é o mais essencial em termos de gel. É uma felicidade. A gente se sente honrado”, comentou João sobre a participação da Forcell na Maratona de Porto Alegre.

True também é destaque

A True tem uma lista de produtos para quem pratica esporte
A True tem uma lista de produtos para quem pratica esporte Reprodução Site True

Outra empresa capixaba do ramo da suplementação esportiva também é destaque. Fundada em 2019, a True, antiga True Source, foca em nutrição saudável e qualidade de vida.


A empresa oferece ao público uma linha repleta de suplementos: gel de carboidrato, proteína vegana, whey protein, aminoácidos, vitaminas e minerais, creatina, magnésio, entre outros produtos.


Segundo a coluna de Abdo Filho, a meta da empresa é alcançar R$ 1 bilhão de faturamento até 2030. Desde o seu nascimento, a True praticamente dobra de tamanho anualmente.

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Vitor Gregório

Formado em Jornalismo pela Universidade Vila Velha (UVV), já foi assistente de marketing e está em A Gazeta desde 2024. Há cerca de quatro anos na corrida de rua, conhece de perto a rotina de treinos, provas, pódios, medalhas e também os desafios de quem corre.

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