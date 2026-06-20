Datafolha: Lula mantém vantagem com 41% no 1º turno contra 31% de Flávio

A pesquisa espontânea, quando o eleitor não vê a lista de opções, também confirma a posição de Flávio como o principal candidato anti-Lula. O presidente lidera, com 30%, seguido do senador, com 17%. Caiado, Zema e Renan têm 1% cada.



Lula e Flávio estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro, quando a pergunta é em qual candidato o entrevistado não votaria de jeito nenhum. O bolsonarista está numericamente à frente no quesito rejeição, com 48%, seguido do petista com 46%. Aécio figura em terceiro lugar, com 23%. Há 17% que não votariam em Zema e 14% que descartam Caiado.





A menos de dois meses do início da campanha, Lula e Flávio têm travado duelos em temas como a soberania, Pix e segurança pública. Depois de um encontro com Donald Trump, o senador conseguiu que facções criminosas fossem consideradas terroristas pelos EUA e lançou uma série de promessas linha-dura para reanimar sua base conservadora.





Em contrapartida, o presidente prometeu um programa contra roubo de celulares e cobrou a presença de ministros em inaugurações de obras pelo país. Os governistas temem que a operação contra Jaques Wagner, um amigo de Lula, esvazie a exploração do "Dark Horse", mas já investem em outra frente de ataques a Flávio, classificado como traidor por se alinhar aos EUA em meio à ameaça de mais tarifas.