ES e cidades da Grande Vitória planejam R$ 5 bi em investimentos em ano eleitoral

Ainda na área da saúde, no segundo semestre deverá ser entregue o Complexo de Saúde Norte, em São Mateus, para o qual vão ser destinados quase R$ 368 milhões. A estrutura compreende 340 novos leitos, farmácia cidadã estadual, hemocentro regional, centro de imunobiológicos especiais, entre outros espaços. Até o final do ano também estão programados investimentos e entregas de rodovias estaduais, urbanização litorânea e a parte final do Cais das Artes, com a inauguração do teatro para o público.







O Estado já vinha de um volume expressivo de investimentos: em 2025, foram R$ 4,8 bilhões, entre os quais se destacam o plano de macrodrenagem de Vila Velha, o Contorno de Jacaraípe, na Serra, e a instalação de totens de segurança na Grande Vitória.







Na Capital, foi lançado em novembro o Plano Vitória 2030, que prevê, para um período de cinco anos, mais de R$ 3 bilhões em investimentos em todas as áreas da cidade. Para 2026, o planejamento prevê R$ 720 milhões.





No primeiro semestre deste ano, foram realizadas várias entregas, como o Creas de Bento Ferreira, as unidades de saúde dos bairros Jardim Camburi, Santo Antônio e Grande Vitória, centro de referência ao idoso e de assistência social, e há, ainda, a previsão do Creas de Maruípe. Juntos, somam mais de R$ 75 milhões de aporte com recursos próprios ou financiamento.





No próximo semestre, está prevista a entrega da primeira etapa das obras do Canal de Camburi e também a Orla de Andorinhas, no projeto "Vitória de Frente para o Mar", além de uma escola, macrodrenagem na Grande Santo Antônio, mirante e cozinha comunitária. Serão quase R$ 430 milhões de investimentos nessas ações.







Ao longo do ano passado, Vitória investiu R$ 708 milhões em diversas áreas, entre as quais educação e mobilidade.







Na Serra, os maiores investimentos também passam pela mobilidade. Entre os projetos, estão intervenções na Avenida Mestre Álvaro, após a municipalização de trecho da BR 101. A via passará a contar com semáforos sincronizados, corredores exclusivos para ônibus, calçadas acessíveis e ciclovias, além da instalação de controladores de tráfego para otimizar o fluxo de veículos e pedestres, com investimento superior a R$ 500 milhões.







Os municípios de Vila Velha e Cariacica não informaram sobre investimentos realizados em 2025, início do segundo mandato de Arnaldinho Borgo (PSDB) e Euclério Sampaio (MDB), respectivamente, nem os planos para 2026. O pedido de informações foi realizado por mais de um mês, porém não houve resposta das duas administrações.

