A corrida pela vaga de vice na chapa de Ricardo Ferraço

O PDT foi o primeiro partido a sugerir um vice para a chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição. Tenta emplacar o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal. Mas o próprio Vidigal não se mostrou muito empolgado com a ideia.





Agora, a federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, entrou para valer no páreo.





Depois de decidir não disputar uma vaga no Senado , o deputado federal Da Vitória (PP), presidente estadual da federação, deixou claro que a UP faz questão de ficar com o lugar de vice de Ricardo.





Da Vitória enumerou alguns possíveis candidatos: o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, o deputado federal Amaro Neto, o também deputado federal Messias Donato, a capitã Andressa, do Corpo de Bombeiros, o vereador de Vitória Camilo Neves e o empresário de Guarapari Rodolfo Mai.





Tudo isso, por enquanto, é apenas especulação.





O próprio Marcelo Santos, presidente estadual do União Brasil, afirmou à coluna que continua a ser pré-candidato a deputado federal.





Ele não considera uma boa ideia deslocar nomes da chapa de candidatos a federal para a vice, sinalizando que Amaro e Messias seriam também opções pouco prováveis.





Amaro, de acordo com o que a coluna apurou, porém, tem real interesse em ser o vice.





O deputado filiou-se ao PP recentemente, em fevereiro. Antes, estava no Republicanos, partido do principal adversário de Ricardo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini.