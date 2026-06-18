Flávio Bolsonaro promete criar 500 mil vagas em presídios em 4 anos e zerar déficit carcerário

SÃO PAULO - O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) detalhou há pouco que pretende zerar o déficit carcerário do País em quatro anos, criando cerca de 500 mil vagas em unidades penitenciárias. Faz parte do plano também a proposta de construir mais cinco presídios de segurança máxima em território nacional, aos moldes do que é feito em El Salvador.





As propostas foram mencionadas por Flávio em evento de apresentação de um plano com 12 medidas para a área da segurança pública, chamado de "Brasil sem Medo", para implementação em um eventual governo, caso vença a eleição deste ano.

"Junto com os atuais cinco presídios federais, eles formarão complexo federal de segurança máxima para tirar o medo do cidadão e botar o medo no bandido", declarou Flávio.



