Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Brigadeiro de pipoca reinventa clássico das festas de São João; veja receita
Toque crocante

Brigadeiro de pipoca reinventa clássico das festas de São João; veja receita

Aprenda a preparar um doce com o famoso alimento à base de milho e surpreenda seus convidados
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Junho de 2026 às 10:00

Brigadeiro de pipoca
Brigadeiro de pipoca: versão junina do doce que é símbolo nacional. Foto: Marca Yoki

Arroz doce, canjica cremosa, pé de moleque, bolo de milho e muitas outras gostosuras típicas de São João lideram a comilança dos capixabas nesta época do ano. 


Na receita que você acompanha abaixo, a pipoca, outra estrela dos cardápios juninos, surge reinventada, na forma de brigadeiro e com um toque crocante na finalização. Veja como fazer! 

Brigadeiro de pipoca

Ingredientes:


  • 1/2 xícara (chá) de milho premium para pipoca 
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 colher (sopa) creme de leite


Modo de preparo:


  1. Em uma panela, aqueça o óleo e estoure o milho para pipoca normalmente. Se preferir, utilize pipoca para microondas, seguindo as instruções da embalagem. 
  2. Separe duas xícaras da pipoca estourada (sem sal) e processe no liquidificador, processador ou pulsar do mixer até obter uma farofa fina. 
  3. Peneire em uma peneira grossa e reserve.
  4. Em outra panela, misture o leite condensado, a manteiga e o creme leite. 
  5. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. 
  6. Desligue o fogo e incorpore metade da farofa de pipoca à massa do brigadeiro ainda morna para que essa massa ainda esteja maleável. Misture bem.
  7. Deixe a massa esfriar. 
  8. Unte as mãos com manteiga, faça bolinhas e passe-as no restante da farofa de pipoca para confeitar. 
  9. Coloque em forminhas de papel e sirva.

Fonte: Yoki. Clique aqui para ver mais receitas

Veja Também 

Bolo de chocolate com brigadeiro cremoso

Bolo de chocolate com brigadeiro cremoso: aprenda receita passo a passo

Bolo de milho com brigadeiro de canela

Bolo de milho com brigadeiro de canela é opção para as festas juninas; veja receita

Doce produzido pela chef Flávia Gama

Brigadeiro de quebra-queixo: chef Flávia Gama recria tradição das ruas de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Imagem BBC Brasil
Como a infertilidade masculina ainda não recebe a atenção necessária
Imagem de destaque
O que está por trás da onda de calor na Europa associada a 1.300 mortes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados