Brigadeiro de pipoca reinventa clássico das festas de São João; veja receita

Arroz doce, canjica cremosa, pé de moleque, bolo de milho e muitas outras gostosuras típicas de São João lideram a comilança dos capixabas nesta época do ano.
Na receita que você acompanha abaixo, a pipoca, outra estrela dos cardápios juninos, surge reinventada, na forma de brigadeiro e com um toque crocante na finalização. Veja como fazer!
Brigadeiro de pipoca
Ingredientes:
- 1/2 xícara (chá) de milho premium para pipoca
- 1 colher (sopa) de óleo
- 1 lata de leite condensado
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) creme de leite
Modo de preparo:
- Em uma panela, aqueça o óleo e estoure o milho para pipoca normalmente. Se preferir, utilize pipoca para microondas, seguindo as instruções da embalagem.
- Separe duas xícaras da pipoca estourada (sem sal) e processe no liquidificador, processador ou pulsar do mixer até obter uma farofa fina.
- Peneire em uma peneira grossa e reserve.
- Em outra panela, misture o leite condensado, a manteiga e o creme leite.
- Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela.
- Desligue o fogo e incorpore metade da farofa de pipoca à massa do brigadeiro ainda morna para que essa massa ainda esteja maleável. Misture bem.
- Deixe a massa esfriar.
- Unte as mãos com manteiga, faça bolinhas e passe-as no restante da farofa de pipoca para confeitar.
- Coloque em forminhas de papel e sirva.