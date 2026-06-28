Pastor brasileiro é uma das vítimas dos terremotos na Venezuela

SÃO PAULO - O brasileiro Romildo Batista de Lima, 69 anos, morador de Uberlândia (MG), morreu nos terremotos que atingiram a Venezuela. A informação é da família de Lima.

Na quinta-feira (25), o Ministério de Relações Exteriores já havia confirmado a morte de dois brasileiros no país. Em nota, a pasta lamentou as mortes e informou que as vítimas eram um homem e uma mulher, mas as identidades foram preservadas com base na Lei de Acesso à Informação.

Romildo Batista de Lima, morador de Uberlândia (MG), morreu nos terremotos que atingiram a Venezuela Redes Sociais

No sábado (27), familiares disseram que o pastor mineiro é um dos mortos. "Meu tio Romildo foi uma das vítimas do terremoto que atingiu várias vidas na Venezuela. Hoje nos despedimos com muita dor, um vazio imenso assombra nossos corações", escreveu a sobrinha Jhulya Ribeiro de Lima, nas redes sociais.

Romildo morreu na última quarta-feira (24) quando uma parede desabou sobre ele durante viagem à Venezuela. Ele estava no país com a esposa, que é venezuelana e visitava a família. Além disso, o pastor aproveitava para comemorar seu aniversário, que foi no último dia 21.

Os dois estavam em Caracas no momento dos tremores. Depois de passar um tempo na casa dos sogros, o brasileiro planejava pegar um voo de volta ao Brasil na sexta-feira (26) e estava hospedado com a esposa em um hotel na capital durante os últimos dias.

Ainda conforme a sobrinha da vítima, a esposa do pastor está internada em um hospital e deve passar por cirurgia por ter quebrado a bacia.

A família agora tenta o translado do corpo. "Estamos tentando trazer o corpo dele de volta para Uberlândia, mas é um processo muito doloroso, caro e burocrático", explicou Jhulya.

Por isso, a família criou uma vaquinha online para custear as despesas do procedimento e do funeral. "Romildo era pastor, marido, tio, amigo e uma referência de fé para muitos. Pedimos que nos ajudem a trazê-lo para casa", descreve a publicação.

A outra vítima brasileira é Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos, que morava no Distrito Federal. "Infelizmente uma fatalidade ocasionada pelos terremotos na Venezuela, mais precisamente na zona costeira de La Guaira, tirou essa pessoa maravilhosa do nosso meio", disse o irmão dela, Thiago Nogueira.

O UOL entrou em contato com o Itamaraty para saber se o governo auxiliará nos translados dos corpos. O espaço segue aberto para manifestação.

Mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas, segundo uma estimativa da ONU . "Trata-se de uma operação de socorro extremamente complexa. Mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas e mais de 900 morreram. Portanto, a busca nos escombros é uma tarefa colossal", afirmou o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, em entrevista à AFP, em Genebra.

A extensão da destruição provocada pelos terremotos sugere que o número real de vítimas pode ser muito maior do que o registrado até agora. Para efeito de comparação, terremotos de magnitude semelhante causaram mais de 200 mil mortes no Haiti, em janeiro de 2010; 73 mil mortes na Caxemira, em outubro de 2005; e quase 53,5 mil mortes na fronteira entre Turquia e Síria, em fevereiro de 2023.