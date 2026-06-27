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Mais de 1,4 mil mortos

Brasil inicia operações de busca e resgate após terremoto na Venezuela

O Brasil enviou cerca de 10 toneladas de materiais e equipamentos, uma caminhonete, 37 bombeiros militares e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 20:00

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jun 2026 às 20:00
Equipes brasileiras iniciaram neste sábado (27) a operação de busca e resgate na Venezuela após o terremoto que atingiu o país, em meio a um cenário de destruição e falta de serviços básicos. 
Coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), a missão humanitária integra uma força-tarefa internacional voltada à localização de sobreviventes. 
O Brasil enviou cerca de 10 toneladas de materiais e equipamentos, uma caminhonete, 37 bombeiros militares e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
Uma aeronave dos Estados Unidos chega a La Guaira, na Venezuela, para ajudar no trabalho de resgate de vítimas do terremoto
Uma aeronave dos Estados Unidos chega a La Guaira, na Venezuela, para ajudar no trabalho de resgate de vítimas do terremoto REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
As equipes estão instaladas em uma base improvisada na região de Los Corales, onde prestam apoio ao governo local. 
O Ministério da Integração informou que o primeiro dia de atuação foi dedicado à busca e salvamento de vítimas sob escombros. 
A operação utiliza sensores de movimento, aparelhos para detectar sinais de celulares de vítimas soterradas e seis cães farejadores. 
O governo brasileiro também prepara o envio de reforços, com uma Unidade Avançada de Trauma do Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, e militares para operar a estrutura e purificadores de água. 
Segundo o diretor do Departamento de Preparação e Socorro da Sedec, Armin Braun, a situação no local é crítica. 
“Estamos em uma verdadeira corrida contra o tempo em um país devastado, sem água, sem energia, com muita gente na rua, fora de suas casas”, afirmou. 

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