Um caso diferente acontece em Vila Velha. A casa que fica na Praia da Itaparica nasceu com intuito de abranger o público rockeiro e alternativo em 2008, e devido a pouca quantidade de espaços que abraçassem esse nicho, a comunidade queer interessada nesse estilo sentiu que ali estaria segura para frequentar o Correria.





As festas de rock e alternativas continuam sendo o carro-chefe do estabelecimento, porém outros tipos agora fazem parte da programação da casa, como anos 2000, funk, pagode, musicais, forró, eletrônica e outros.





Paulo César Carvalho, dono do Correria, comenta que mesmo o espaço nascendo com o objetivo de atrair os amantes do rock, o estabelecimento nunca foi pensado em atender apenas esse público, e vê de forma muito positiva que durante o tempo o público LGBT abraçou também a casa.





“Eu fico feliz. Bom que a galera se sente bem aqui, se está frequentando é porque se sente bem aqui”, comenta o proprietário.





E um dos novos frequentadores da casa é justamente Jhonatan Merlo, que já mencionamos na matéria. Ele comenta que foi pela primeira vez na balada neste ano, e revelou que, logo de início, teve um certo receio em curtir no Correria.





Apesar da primeira impressão, acabou gostando do espaço justamente no momento que percebeu que não existe em sua concepção “rolês só de hétero” ou “só LGBT”.