10 itens especiais para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+ no look e na beleza

Marcas que apoiam o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero

Publicado em 28 de junho de 2025 às 09:00

Uma seleção de produtos para você celebrar o orgulho LGBTQIA+ Crédito: Arte A Gazeta

O dia 28 de junho é celebrado como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Em todo o mundo, a data é marcada por eventos como paradas do orgulho, debates, manifestações e outras atividades que visam reforçar a visibilidade da comunidade e exigir mais políticas públicas e uma sociedade mais justa e igualitária.>

O universo da beleza e da moda também demonstram seu apoio criando produtos que não apenas carregam as cores da bandeira LGBTQIA+, mas também representam a luta e as conquistas da comunidade. Ao escolher esses itens, você não só expressa sua identidade ou seu apoio, mas também contribui para a visibilidade e a conscientização sobre os direitos e as vivências da comunidade. Entre na celebração e veja 10 produtos para você também comemorar. Viva a diversidade!>

Gloss Labial Lipglass Air Viva Glam, da Mac. Preço: R$ 169,00



Lenço Umedecido Pride, da Fenzza. Preço: R$ 12,99



Creme Hidratante Lata Orgulho, de Nivea. Preço: R$ 21,49 (COMPRE AQUI)



Livro da História LGBTQIAPN+, da Globo Livros. Preço: R$ 56,08 (COMPRE AQUI)



Paleta de Sombras Glitter Holo Sky, da Ruby Kisses. Preço: R$ 69,90



Gel Hidratante Facial Glow Recipe Watermelon Pink Juice, na Sephora. Preço: R$ 319,00



Paleta de Sombras Faces, da Natura. Preço: R$51,90



Camiseta Cropped Tee Pride, da Converse. Preço: R$ 199,90



Porta Fone Pride, da Havaianas. Preço: R$ 99,99



Jaqueta Jeans Trucker Pride, da Levi's. Preço: R$ 799,90

