A nova era dos tratamentos capilares: menos estética, mais saúde e regeneração

Durante muito tempo, os tratamentos capilares foram vistos quase exclusivamente como uma questão estética. O foco estava em esconder falhas, aumentar volume ou minimizar visualmente a queda de cabelo . No entanto, nos últimos anos, tenho observado uma mudança no modo como os pacientes enxergam a própria saúde capilar.

cabelo





Hoje, mais do que resultados imediatos, existe uma busca crescente no consultório por tratamentos que visam promover regeneração, prevenção e recuperação da saúde dos fios de forma natural e progressiva.Tenho percebido que os pacientes estão cada vez mais conscientes de que otambém reflete o funcionamento do organismo. Muitas vezes, alterações hormonais, deficiência de vitaminas, estresse, distúrbios emocionais, inflamações e até hábitos da rotina se manifestam primeiro por meio da queda capilar.Por isso, costumo dizer que a terapia capilar moderna vai muito além da estética. O objetivo não é apenas estimular o crescimento dos fios, mas investigar as causas da queda e recuperar a saúde do couro cabeludo como um todo.