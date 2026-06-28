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Renata Melo

Artigo de Opinião

É médica
Renata Melo

A nova era dos tratamentos capilares: menos estética, mais saúde e regeneração

No consultório, pacientes buscam tratamentos mais preventivos, naturais e voltados à saúde do couro cabeludo e dos fios
Renata Melo
É médica

Publicado em 28 de Junho de 2026 às 10:00

Publicado em 

28 jun 2026 às 10:00

Durante muito tempo, os tratamentos capilares foram vistos quase exclusivamente como uma questão estética. O foco estava em esconder falhas, aumentar volume ou minimizar visualmente a queda de cabelo. No entanto, nos últimos anos, tenho observado uma mudança no modo como os pacientes enxergam a própria saúde capilar.

Hoje, mais do que resultados imediatos, existe uma busca crescente no consultório por tratamentos que visam promover regeneração, prevenção e recuperação da saúde dos fios de forma natural e progressiva.

Tenho percebido que os pacientes estão cada vez mais conscientes de que o cabelo também reflete o funcionamento do organismo. Muitas vezes, alterações hormonais, deficiência de vitaminas, estresse, distúrbios emocionais, inflamações e até hábitos da rotina se manifestam primeiro por meio da queda capilar.

Por isso, costumo dizer que a terapia capilar moderna vai muito além da estética. O objetivo não é apenas estimular o crescimento dos fios, mas investigar as causas da queda e recuperar a saúde do couro cabeludo como um todo.

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Atualmente, existem diferentes tecnologias e abordagens terapêuticas que podem auxiliar no manejo de diversas condições relacionadas aos cabelos e ao couro cabeludo. Entre os recursos utilizados estão a laserterapia, o microagulhamento, as terapias injetáveis e o drug delivery. A indicação de cada procedimento deve ser individualizada, considerando as características clínicas, o diagnóstico e as necessidades específicas de cada paciente.

Outro ponto que considero muito positivo é a mudança de comportamento em relação à prevenção. Muitas pessoas passaram a procurar acompanhamento antes mesmo de perceber falhas aparentes ou perda intensa de cabelo. Isso faz toda a diferença, porque quanto mais precoce é o cuidado, maiores são as chances de preservar densidade, espessura e qualidade dos fios ao longo dos anos.

Mudanças no comportamento de homens e mulheres

Como médica, venho observando um aumento significativo da procura masculina por tratamentos capilares nos últimos anos.

Homens mais jovens têm buscado prevenção da calvície e estratégias para retardar o afinamento dos fios, algo que antes normalmente só acontecia em estágios mais avançados da perda capilar.

Entre as mulheres, as queixas relacionadas à queda também cresceram bastante. Questões hormonais, pós-parto, menopausa, emagrecimento rápido, excesso de estresse e sobrecarga emocional têm impacto direto na saúde capilar feminina. E, muitas vezes, os efeitos vão além da estética, afetando autoestima, segurança e bem-estar emocional.

O tratamento para queda de cabelo pode envolver medicações tópicas ou orais, correção de deficiências nutricionais e procedimentos médicos (Imagem: Anastassiya Bezhekeneva | Shutterstock)
Tratamento para queda de cabelo Imagem: Anastassiya Bezhekeneva | Shutterstock

Outro aspecto importante dessa nova fase da terapia capilar é a valorização da naturalidade. Os pacientes não buscam resultados artificiais, mas sim recuperar fios saudáveis, resistentes e compatíveis com sua individualidade.

Além disso, é importante compreender que o couro cabeludo também envelhece. Assim como a pele sofre alterações ao longo do tempo, o ambiente do folículo piloso passa por mudanças inflamatórias e metabólicas que interferem diretamente no crescimento e na qualidade dos fios.

Por isso, observamos uma nova fase dos tratamentos capilares, em que o foco deixa de ser apenas corrigir danos visíveis e passa a priorizar regeneração, saúde e longevidade capilar.

Mais do que uma tendência estética, vejo esse movimento como uma mudança na relação das pessoas com autocuidado, envelhecimento e qualidade de vida.

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