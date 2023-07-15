5 benefícios dos tratamentos naturais para os cabelos

Os tratamentos capilares naturais estãosetornandocada vez maispopularesentreosconsumidoresem todo o mundo. À medida que as pessoas se tornammais conscientes dos efeitosnocivosdos produtos químicos agressivos encontrados em muitos produtostradicionaisparaocuidadodocabelo,aumenta a busca por alternativas naturais e sustentáveis.

Pensando nisso, Paula Breder, terapeuta capilar e fundadora da marca de fitocosméticos PB, explica os benefícios dos tratamentos capilares naturais que estão conquistando o coração das consumidoras.

1. Saúde capilar e bem-estar

O uso de produtos químicos agressivos pode ter efeitos negativos a longo prazo. Os tratamentos capilares naturais, por sua vez, oferecem uma abordagem suave e menos invasiva para cuidar dos cabelos, evitando substâncias químicas prejudiciais, como sulfatos, parabenos e corantes artificiais. Ingredientes naturais, como óleos vegetais, extratos de plantas e manteigas naturais, são utilizados para nutrir e fortalecer os fios de cabelo, proporcionando um aspecto saudável e brilhante.

2. Sustentabilidade ambiental

Os produtos capilares naturais são geralmente produzidos de forma sustentável, usando ingredientes provenientes de fontes renováveis e métodos de produção que minimizam o impacto ambiental. Além disso, esses produtos frequentemente são livres de testes em animais.

3. Toxicidade dos produtos químicos

Estudos mostram que alguns ingredientes químicos agressivos podem causar danos ao cabelo, como ressecamento, irritação do couro cabeludo e até mesmo a queda dos fios . Optar por tratamentos capilares naturais oferece uma alternativa livre desses componentes tóxicos, proporcionando um cuidado mais suave e saudável para os cabelos.

Os produtos naturais podem atender às necessidades de cada cabelo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito:

4. Autonomia no cuidado pessoal

Ao utilizar tratamentos capilares naturais, as pessoas podem personalizar suas rotinas de cuidados capilares de acordo com suas necessidades específicas, selecionando ingredientes que atendam às suas preferências e objetivos.

5. Tendência do "verde"