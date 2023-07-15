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Cuidados básicos

Saiba como cuidar dos lábios para mantê-los jovens e hidratados

Com a idade, a aparência dos lábios tende a mudar, visto que, assim como a pele, essa área do rosto também perde colágeno
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 08:00

Os lábios são formados por uma pele bastante fina em comparação com outras áreas do corpo. Por isso, são mais suscetíveis a danos ambientais, como o sol e o vento, aos maus hábitos, como cigarro e falta de hidratação, e o próprio envelhecimento biológico.
Lábios hidratados
É necessário  usar cosméticos que ajudam principalmente na hidratação e na fotoproteção dessa área Crédito: Shutterstock
“Desde muito pequenos devemos cuidar dos nossos lábios. Isso é fundamental porque, com o passar do tempo, essa pele fina enruga, fica mais ressecada, perde volume e coloração, além do risco de cancerização”, explica a dermatologista Cintia Guedes.
Com a idade, a aparência dos lábios tende a mudar, visto que, assim como a pele, essa área do rosto também perde colágeno. “Os lábios ficam cada vez mais finos, ocorre perda do contorno, passar batom fica mais difícil e os cantos dos lábios ficam para baixo. O ácido hialurônico, uma substância que existe na pele e é responsável pela hidratação e sustentação, também diminui em quantidade. Por isso os lábios ficam mais ressecados. Como os lábios ficam menos volumosos, é comum o aparecimento das rugas periorais, chamadas de código de barras”, diz a médica. 

Como hidratar e proteger os lábios

A dermatologista destaca que a primeira atitude para cuidar dos lábios é usar cosméticos que ajudam principalmente na hidratação e na fotoproteção dessa área. “Os hidratantes labiais são importantes para manter os lábios bem hidratados. Fatores como vento, frio e uso de alguns medicamentos podem deixar os lábios mais secos”, afirma.
“Além disso, o lábio é uma área muito exposta ao sol e pouco protegida, sendo um dos locais mais comuns para o aparecimento do câncer de pele. Por isso, o uso de protetor solar específico para os lábios diariamente é essencial”, garante a médica, que sugere produtos ricos em ativos reparadores e hidratantes.

Ativos benéficos para os lábios

De acordo com a farmacêutica Maria Eugênia Ayres, gerente técnica da Biotec Dermocosméticos, existem vários ativos para o cuidado labial.
  • Hyaxel: ácido hialurônico vetorizado pela molécula de silanol biologicamente ativo. Ele ajuda na retenção da umidade, promovendo hidratação labial, além de aumentar o volume labial (efeito plump);

  • Polymol Karité: é a manteiga de karité. Ele hidrata profundamente os lábios, ajudando a suavizá-los e a reduzir o ressecamento labial;

  • Blend ômega 3, 6, 7 e 9: reduz a inflamação dos lábios, aliviando a irritação e a vermelhidão associada à pele seca e rachada.

Procedimentos para dar volume

De acordo com Cintia Guedes, é possível tratar as alterações nos lábios por meio de lasers e injetáveis. “O laser Pro Collagen, por exemplo, age desde a camada muscular até a derme, retendo água na pele e hipertrofiando os tecidos, o que pode ajudar no aumento de volume”, explica.
O ácido hialurônico, muito utilizado em cosméticos de beleza, também pode ser injetado para melhora do contorno ou volume dos lábios. “Os efeitos nesse caso são imediatos e duram em média um ano”, diz a médica, que destaca que alguns lasers também são responsáveis por melhorar a coloração da pele.

Técnicas para hidratar os lábios

Para conferir hidratação aos lábios e evitar aquelas “pelinhas” descamando, uma boa solução é o HydraFacial Perk Lábios. “Em consultório, essa experiência é realizada com a exclusiva tecnologia roller-flex, que promove uma limpeza e esfoliação suave enquanto deposita na pele da região um poderoso sérum nutritivo e hidratante, que, após o tratamento, é levado pelo paciente para ser aplicado em casa, assim contribuindo para prolongar e melhorar gradualmente os resultados do procedimento”, explica a dermatologista Ana Macedo.
Os resultados do tratamento, que podem ser vistos imediatamente, são lábios mais sedosos, hidratados e brilhantes, além de um efeito volumizador temporário. Mas, para prolongar os efeitos dos procedimentos estéticos, a dermatologista Cintia Guedes também enfatiza a importância de investir cosméticos, pois eles ajudam na hidratação e prevenção do câncer de pele. “Por isso, o ideal é associar os tratamentos, para um resultado estético satisfatório”, finaliza a médica.

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