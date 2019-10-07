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Ex-BBB Dicésar é condenado em processo aberto por ele mesmo

Ex-participante do reality terá que pagar multa à TV Gazeta

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 16:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2019 às 16:13
Ex-BBB Dicesar Ferreira acerta participação em desfile da Acadêmicos do Tucuruvi Crédito: Renato Cipriano/Assessor de Imprensa Tucuruvi
Dicésar, 53, foi condenado a pagar uma multa à TV Gazeta após processo que ele mesmo moveu contra a emissora. O ex-BBB entrou com ação judicial alegando falta de pagamento pelas suas participações no programa Mulheres. 
A ação foi julgada na última quarta-feira (2) e, além da emissora não ser condenada, a Vara do Juizado Especial Cível declarou Dicésar culpado por alterar a verdade dos fatos. 
A assessoria da emissora afirmou que o acordo de Dicésar com o programa foi estabelecido antes de sua participação e que ele iria na condição de convidado.  
A multa processual paga pelo ex-participante do reality equivale a 2% sobre o valor da causa para a Fundação Cásper Líbero e ainda os honorários advocatícios aos patronos da TV Gazeta.

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