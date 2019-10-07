Ex-BBB Dicésar é condenado em processo aberto por ele mesmo

Ex-BBB Dicesar Ferreira acerta participação em desfile da Acadêmicos do Tucuruvi Crédito: Renato Cipriano/Assessor de Imprensa Tucuruvi

Dicésar, 53, foi condenado a pagar uma multa à TV Gazeta após processo que ele mesmo moveu contra a emissora. O ex-BBB entrou com ação judicial alegando falta de pagamento pelas suas participações no programa Mulheres.

A ação foi julgada na última quarta-feira (2) e, além da emissora não ser condenada, a Vara do Juizado Especial Cível declarou Dicésar culpado por alterar a verdade dos fatos.

A assessoria da emissora afirmou que o acordo de Dicésar com o programa foi estabelecido antes de sua participação e que ele iria na condição de convidado.