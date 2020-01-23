Gustavo Mioto e Durval Lelys encerram shows de verão no litoral do ES

O sertanejo Gustavo Mioto faz show de graça em Itaipava, no município de Itapemirim Crédito: Divulgação

A temporada intensa de shows em Guarapari se encerra neste fim de semana. Para a galera que está a fim de curtir o finzinho das férias, pode aproveitar que tem muita atração nacional por lá. Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa, Durval Lelys, Turma do Pagode e a festa de pagode retrô Fica Comigo são os responsáveis pelo encerramento dos shows de verão no município.

Por falar em Turma do Pagode, os paulistas fazem uma dobradinha e também se apresentam em Aracruz. Outro local que tem shows nacionais encerrando a programação de férias de verão é Itapemirim. Por lá, Gustavo Mioto, Michele Freire, Blacksete e outros fazem shows gratuitos nas praias.

Enquanto isso, na Grande Vitória, tudo segue normal com shows e festas agitando o fim de semana do capixaba. O destaque fica por conta da apresentação de Anavitória, na Capital, e da festa com Regional da Nair e Tunico da Vila, na Serra. Confira abaixo a agenda completa.

QUINTA-FEIRA (23/01/2020)

MÚSICA AO VIVO

André Prando

Com autorais e música brasileira. Couvert: R$ 10. Às 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.





ESPECIAL

Karaokê do Liverpub

Às 20h. Ingresso: R$ 5 (até as 21h); R$ 15 (após as 21h). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória.





BALADA

Stone Pub

Às 20h. Festa: "Flame". Tocando: Pop, funk, pop br, bregafunk, axé, hits. Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (50 primeiros com nome na lista); R$ 15 (com nome na lista após os 50 primeiros, até às 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.





Fluente

Às 21h. Festa: "Fun4Me de Férias". Tocando: Pop, funk, pop br, bagaceira, dragmusic, hip hop, pop b, remix. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros com nome na lista; R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.





Barrerito

Às 19h. Festa: Quinta do Gole. Com Breno e Bernardo, Felipe Brava, DJ Nikão, DJ Japa. Ingresso: R$ 5. Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.





EXPOSIÇÃO

Tríade: linha, plano, imagem

Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.





Overseas

Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.





SHOW

Gravação do DVD de Rony & Ricy

Com Hugo & Tiago, Erick Monteiro, Rangel dias e Alemão do Forró. Às 22h, na Wood's Vitória. Ingresso: R$ 30 (pista, meia, 1° lote); R$ 60 (pista, inteira, 1° lote). Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.





FESTIVAL

Festival Celebrai



Com Amanda Loyola, Pr. Lucas e Anderson Freire. A partir das 19h, na Praia Central de Marataízes. Entrada franca.

Maiara e Maraisa se apresentam na noite de sexta-feira (24) , no Multiplace Mias, Guarapari. Crédito: Divulgação/ Maiara & Maraisa

SEXTA-FEIRA (24/01/2020)

MÚSICA AO VIVO

Banda Flashback

Às 22h, no Spírito Jazz. Couvert: R$ 25 (antecipado) ; R$ 30 (no dia do evento). Venda: No site Sympla ou na casa. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.





Originais do Samba

Com Projeto Zueira. Couvert: R$ 10. Às 20h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.





BALADA

Bolt

Às 23h. Festa: "Mormaço". Tocando: Summer electro hits, electro pop e pop br. Ingressos: R$ 15 (de 23h às 04h); R$ 5 ( a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da Fluente ou da Stone) . Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.





Fluente

Às 21h. Festa: "Funk-a-holic". Tocando: Funk. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.





Stone

Às 22h. Festa: "Eu não espero o carnaval". Tocando: Axé, swigueira, arrocha, popbr e funk. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros com adereços de carnaval; R$ 10 (50 primeiros com nome na lista, até às 23h); R$ 15 (sem nome na lista ou após às 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.





Liverpub Vitória

A partir das 22h. Com banda Hellroute, tocando Queen, Beatles, Rolling Stones e outros. Ingresso: R$ 20 (até às 23h); R$ 25 (após às 23h). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória.





Barrerito

Às 19h. Com Rian e Rodrigo, DJ Rabannada. Ingresso: Mulher não paga até às 22h, R$ 10 (após as 22h, homem e mulher). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.





Vitrine Music Bar

Às 22h. Com Garotos da Praia, DJ Layson, Jean Du PCB, DJ Cabeça dos Predin e DJ Marcio Santos. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até 23h); R$ 15 (com nome na lista, até 00h); R$ 20 (sem nome na lista ou após 00h). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.





SHOW

Anavitória

Em despedida da Turnê O tempo é Agora. Às 21h, no Ilha Shows. Ingressos: R$ 134,40 (inteira, pista), R$ 201,60 (inteira, área vip). Venda: Commcenter (Shopping Vitória), loja 351, piso 1. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.





Zé Neto & Cristiano / Maiara e Maraisa

Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 130 (5° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 260 (5° lote, front stage web, inteira), R$ 140 ( 2° lote, camarote 2 web, meia/solidária), R$ 280 ( 2° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa 2° lote: Ouro a R$ 2.000; Prata a R$ 1.500 e Bronze a R$ 900. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.





Matuê

Às 22h, na Mansão 300. Ingresso: R$ 80 (meia), R$ 160 (inteira). Venda: No site Superticket. Rua Belo Horizonte, 01, Meaípe, Guarapari.





Roland Grapow e Blaze Bayley

Com abertura das bandas Absolva, Kiko Shred e Forgotten Lad. Às 20h, no Correria Music bar. Ingresso: R$ 60 (pista, meia normal ou solidária, 2° lote); R$ 120 (pista, inteira, 2° lote). Venda: Vix Rock Store - Boulevard Shopping da Praia; Mancave Barbershop (Shopping Vitória e Praia da Costa); EB Informática (Novo México, Vila Velha); Açaí do Dimy (Barra do Itapemirim) e no site Clube do Ingresso. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.





FESTIVAL

Itapemirim Verão 2020



Itaipava: com show de Gustavo Mioto (23h30). Itaoca: Michele Freire (16h) e Glauco (18h). Entrada franca.





com show de Gustavo Mioto (23h30). Michele Freire (16h) e Glauco (18h). Entrada franca. Tenda da Cultura - Vila velha

Às 19h, na Orla de Itaparica. Com Banda de Música da PMES.





Festival Celebrai

Com Thiago Makie, Fernanda Brum e PC Baruk. A partir das 19h, na Praia Central de Marataízes. Entrada franca.

Durval Lelys, cantor de axé Crédito: Divulgação

SÁBADO (25/01/2020)

FESTA

Illusion Verão 2020

Às 22h, na Mansão 300° Beach House. Com Mandragora, Zanon, Dzp, Kova, Trapsta, Catrinck, Diego Brunelli, Jess Benevides, Edji e outros. Ingresso: R$ 80 (individual, 2° lote). Venda: No site Eventbrite e na loja Grande Vix: Lojas Maverick's (Shop. Vitória, Vila Velha e M. Álvaro) e na Loja Sângelo Store (Centro, Guarapari).





BOOMBOX

Às 23h, na Toro Club. Com DJs RODRE, Thito Fabres, Luis F, Paolla B. Ingresso: R$ 20 (1° lote, exclusivo para lista); R$ 30 (2° lote); R$ 40 (3° lote). Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Classificação: 18 anos.





BALADA

Fluente

Às 16h. Festa: "Jungle Sunset". Tocando: Hip hop, funk, deep house. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (16h às 19h); R$ 20 (19h às 20h); R$ 30 (a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.





Laboratório do Álcool

Às 23h. Festa: When the party is Open Bar. Tocando: Indie, pop, eletro, alternativo, funk, pop sideb, pop br. Ingresso: R$ 20 (até meia noite), R$ 30 (a noite inteira). Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.





Liverpub Vitória

A partir das 22h. Com a banda BR 07 trazendo rock anos 90 e anos 2000. Ingresso: R$ 15 (até as 22h30, com nome na lista); R$ 25 (entrada normal). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória.





Barrerito

Às 19h. Com PH Dias e Wander e Junior. Ingresso: R$ 15. Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.





Vitrine Music Bar

Às 22h. Com Allan Vieira, Claudio Ponttes e DJ Marcio Santos. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até 23h); R$ 15 (com nome na lista, até 00h); R$ 20 (sem nome na lista ou após 00h). *Valores de entrada com nome na lista + 1kg de alimento = entrada vip até 0h. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.





FESTIVAL

Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Às 19h30, em Piúma. Com o longa "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral". Entrada franca.





Itapemirim Verão 2020



Itaipava: com bandas Flay (16h), Flesh Martins (22h) e Blacksete (23h30). Itaoca: com as bandas Garota Bronzeada (16h), Michele Freire (22h) e Rony e Rick (23h30). Entrada franca.





com bandas Flay (16h), Flesh Martins (22h) e Blacksete (23h30). com as bandas Garota Bronzeada (16h), Michele Freire (22h) e Rony e Rick (23h30). Entrada franca. Arena Verão 2020 Camburi



A partir das 20h. Com show do Rastaclone, Banda Idade Média, João Bernardo e Felipe Izar . Entrada franca. Em frente ao Hotel Aruan.





Festival Celebrai

Com Esther Marcos, Stephano Hernandes e Gabriela Rocha. A partir das 19h, na Praia Central de Marataízes. Entrada franca.





SHOW

Durval Lelys/ Turma do pagode

Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 80 (2° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 160 (5° lote, front stage web, inteira), R$ 100 ( 2° lote, camarote 2 web, meia/solidária), R$ 200 ( 2° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa 2° lote: Ouro a R$ 800; Prata a R$ 700 e Bronze a R$ 600. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.





Turma do Pagode

Às 20h, na Barra do Sahy, Aracruz. Ingressos: R$ 40 (pistra, meia, 2° lote); R$ 75 (pista, inteira, 2° lote); R$ 125 (open bar, 2° lote). Venda: No site Ticket Premium.





Lambasaia

Às 22h, no Brabus Bar. Ingressos: R$ 30 (pista, 2° lote), R$ 60 (camarote, 2° lote), R$ 1.500 (lounge). Venda: No site Superticket. Avenida Meaípe, Enseada Azul, Guarapari.





TEATRO

Musical O Tempo não Para

Na trama, um grupo de estudantes do segundo grau enfrenta desafios com a formatura, a tentativa de passar no vestibular e a vivência de novos relacionamentos, amadurecendo e aprendendo lições. Sessões às 19h e às 21h, no espaço Abel Santana. Ingressos: R$ 20 (meia entrada). Venda: bilheteria do Espaço Cultural Abel Santana Classificação: livre. Informações: (27) 3082-7855 ou (27) 99860-8670.





Apóstolo Arnaldo- "Sessão de Descarrego"

Às 20h, no Correria Music Bar. Apresentação de humor onde existe uma paródia de um culto evangélico. Ingressos: R$ 30 (meia, 1° lote); R$ 40 (meia, 2° lote). Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.





EXPOSIÇÃO

Resquícios, abertura de exposição

Composta por peças únicas do artista Henrique Luiz Custodio, forjadas sob a ação da água, da areia, do barro, do fogo, etc. Às 19h, na Galeria benedita Torreão. Entrada franca. Centro Cultural Eliziário Rangel, Rua Gonçalves Dias, n. 1201, São Diogo, Serra.





Tríade: linha, plano, imagem



Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.





Overseas

Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.





Imagens da Fé- Festa da Penha 450 anos

Abertura às 10h, na Galeria de Exposições do Convento da Penha. (A exposição segue de quinta a domingo, das 8h às 16h). Entrada franca. Rua Vasco Coutinho, Prainha, Vila Velha.

Colonização do Solo Espírito-santense, Conhecendo a história capixaba

Das 9h às 20h, diariamente, na Tenda da Cultura - Verão 2020. Orla de Itaparica, em Vila Velha. Entrada franca.





MÚSICA AO VIVO

Sambadelas

Com Dani Morais, Dora Dalvi e Francela Pandolfi. Couvert: R$ 10. Às 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

O rapper Felipe Ret será atração no Thale Beach, em Guarapari, no domingo (26) Crédito: Divulgação/ Felipe Ret

DOMINGO (26/01/2020)