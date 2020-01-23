Quatro praias da Grande Vitória recebem brincadeiras para pais e filhos

Brincadeiras acontecem nas praias de Vitória, Guarapari e Serra Crédito: Pixabay

Nada como se esbaldar com um dia de sol na praia. A curtição fica melhor ainda (entre um picolé e outro, é claro!) se rolar brincadeiras como esculturas de barro, bonecos de pano, labirintos com bolas de gude e supercastelos. Com a proposta de educar brincando, o Parque de Farrapos chega ao Espírito Santo com uma programação extensa de atividades educativas.

A estreia acontece neste sábado (25), na Praia de Camburi (altura do Clube dos Oficiais), em Vitória, a partir das 10h. Na agenda, o Parque de Farrapos também percorre a Praia do Morro, em Guarapari, dia 28; Jacaraípe (30), na Serra, e volta a Vitória em 1º de fevereiro, desta vez na Praia da Curva da Jurema. Lembrando que a atração dura apenas um dia, com entrada franca.

O Parque de Farrapos conta com um time de monitores formado por professores e estudantes de Pedagogia e Educação Física, treinados em aprendizagem pelo brincar para conduzir crianças e adultos à imersão no universo lúdico.

Dessa forma, o parque pretende criar uma maior interação entre pais e filhos, que, com a rotina do trabalho e da escola, acabam esquecendo a importância de brincar juntos. No local, os pais vão voltar a ser crianças e aproveitar para se "desviarem" do cotidiano, às vezes, marcado por telas de celulares, tablets e computadores.

Acreditamos que, ao experimentar essas brincadeiras juntos, seja o início de uma mudança na relação dos pais com suas crianças. Eles poderão refletir em como usar melhor o tempo juntos em casa e acompanhar a aprendizagem na escola, que também é lugar de brincar e aprender, acredita Caio Coimbra, um dos responsáveis pela vinda do projeto ao Estado, o primeiro local do país a receber a iniciativa.

AS ATRAÇÕES

Tic Tec Tum



Crianças e adultos criarão um super trajeto de reação em cadeia gigante





Mão no Barro



Adultos farão escultura das crianças e crianças farão escultura dos adultos com o barro do Mulembá. Eles poderão buscar elementos da praia para complementar a peça (folhas, conchas, sementes). Ao final eles presentearão um ao outro com a escultura e poderão levá-la para casa como uma lembrança do evento





Abayomi

Adultos e crianças desenvolverão suas bonecas de pano - Abayomi. Serão 2 bonecas por dupla (criança e adulto)





Zigzagueando



Adultos e crianças construirão um labirinto conjunto para bolas de gude. Depois de criados, os grupos vão passar as bolinhas da sua mesa de labirinto para a mesa do grupo seguinte





Dedo Mágico

Mesa iluminada com areia para desenho

