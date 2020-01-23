Quatro praias da Grande Vitória recebem brincadeiras para pais e filhos

Nada como se esbaldar com um dia de sol na praia. A curtição fica melhor ainda (entre um picolé e outro, é claro!) se rolar brincadeiras como esculturas de barro, bonecos de pano, labirintos com bolas de gude e supercastelos. Com a proposta de educar brincando, o Parque de Farrapos chega ao Espírito Santo com uma programação extensa de atividades educativas.
A estreia acontece neste sábado (25), na Praia de Camburi (altura do Clube dos Oficiais), em Vitória, a partir das 10h. Na agenda, o Parque de Farrapos também percorre a Praia do Morro, em Guarapari, dia 28; Jacaraípe (30), na Serra, e volta a Vitória em 1º de fevereiro, desta vez na Praia da Curva da Jurema. Lembrando que a atração dura apenas um dia, com entrada franca.
O Parque de Farrapos conta com um time de monitores formado por professores e estudantes de Pedagogia e Educação Física, treinados em aprendizagem pelo brincar para conduzir crianças e adultos à imersão no universo lúdico.
Dessa forma, o parque pretende criar uma maior interação entre pais e filhos, que, com a rotina do trabalho e da escola, acabam esquecendo a importância de brincar juntos. No local, os pais vão voltar a ser crianças e aproveitar para se "desviarem" do cotidiano, às vezes, marcado por telas de celulares, tablets e computadores.
Acreditamos que, ao experimentar essas brincadeiras juntos, seja o início de uma mudança na relação dos pais com suas crianças. Eles poderão refletir em como usar melhor o tempo juntos em casa e acompanhar a aprendizagem na escola, que também é lugar de brincar e aprender, acredita Caio Coimbra, um dos responsáveis pela vinda do projeto ao Estado, o primeiro local do país a receber a iniciativa.
- AS ATRAÇÕES
- Tic Tec Tum
- Crianças e adultos criarão um super trajeto de reação em cadeia gigante
- Mão no Barro
- Adultos farão escultura das crianças e crianças farão escultura dos adultos com o barro do Mulembá. Eles poderão buscar elementos da praia para complementar a peça (folhas, conchas, sementes). Ao final eles presentearão um ao outro com a escultura e poderão levá-la para casa como uma lembrança do evento
- Abayomi
- Adultos e crianças desenvolverão suas bonecas de pano - Abayomi. Serão 2 bonecas por dupla (criança e adulto)
- Zigzagueando
- Adultos e crianças construirão um labirinto conjunto para bolas de gude. Depois de criados, os grupos vão passar as bolinhas da sua mesa de labirinto para a mesa do grupo seguinte
- Dedo Mágico
- Mesa iluminada com areia para desenho
- ARENA AREIA (SEM PISO)
- Meu Mundo
- Adultos e crianças construirão um grande playground conjunto. Para isso terão à disposição: tubos gigantes, blocos de espuma, escorregadores e outros materiais
- Castelo dos Sonhos
- Crianças e adultos criarão um super castelo conjunto. Eles poderão contar com diversos elementos para enriquecer o projeto, desde portas, janelas, farrapos e velas
- Pista Maluca
- Adultos e crianças criarão circuito para bolas de gude e golfe circularem
- Futebolouco
- Adultos e crianças jogarão futebol em um campo maluco
- Pega Pique
- A tradicional brincadeira de pique pega terá suas regras reinventadas pelas crianças, antes delas começarem a brincar