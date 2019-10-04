Projeto leva grupos para trilhas pela mata do Convento da Penha

Projeto leva grupos para fazerem visitas guiadas pela mata do Convento da Penha Crédito: TV Gazeta

Um projeto do convento de Nossa Senhora da Penha , em Vila Velha, região Metropolitana de Vitória, está recebendo grupos para passeios monitorados pelas trilhas que rodeiam o santuário. Grupos começaram a fazer as visitas nesta quarta-feira (2). Inicialmente os passeios são gratuitos.

A iniciativa é do projeto Ecos do Convento, que tem o objetivo de criar a consciência e responsabilidade ambiental em crianças e jovens.

Para participar das caminhadas, é preciso agendar enviando um email para o projeto. Os passeios acontecem a partir de 9h e duram em média 40 minutos. Nesse primeiro momento, as visitas são gratuitas, mas o projeto estuda cobrar taxa de R$ 20 por pessoa.

Durante a trilha, são explicados os tipos de espécies nativas (fauna e flora) da mata do convento. "A consciência ambiental tem que ser criada desde a infância, mas são os jovens e os adultos que já podem fazer acontecer", explica Karina Moreira, coordenadora do projeto.

Na noite desta terça-feira (1º), o projeto fez o passeio com um grupo de cerca de 300 ciclistas. A intenção é de que uma vez por mês sejam realizados passeios noturnos.

Mata do Convento da Penha tem visitas guiadas Crédito: TV Gazeta

Turismo

Por ano, 2 milhões de pessoas visitam o convento. O projeto quer aproveitar esse movimento para criar consciência sobre a importância da sustentabilidade. Para os organizadores, esse movimento deve ajudar também no turismo, já que o convento não é apenas um ponto religioso.

Serviço

"Passeio nas trilhas do Convento da Penha"