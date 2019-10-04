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Vila Velha

Projeto leva grupos para trilhas pela mata do Convento da Penha

Passeios começaram nesta quarta-feira (2). Inicialmente os passeios são gratuitos.

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 20:04

Publicado em 

04 out 2019 às 20:04
Projeto leva grupos para fazerem visitas guiadas pela mata do Convento da Penha Crédito: TV Gazeta
Um projeto do convento de Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, região Metropolitana de Vitória, está recebendo grupos para passeios monitorados pelas trilhas que rodeiam o santuário. Grupos começaram a fazer as visitas nesta quarta-feira (2). Inicialmente os passeios são gratuitos.
A iniciativa é do projeto Ecos do Convento, que tem o objetivo de criar a consciência e responsabilidade ambiental em crianças e jovens.
Para participar das caminhadas, é preciso agendar enviando um email para o projeto. Os passeios acontecem a partir de 9h e duram em média 40 minutos. Nesse primeiro momento, as visitas são gratuitas, mas o projeto estuda cobrar taxa de R$ 20 por pessoa.
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Durante a trilha, são explicados os tipos de espécies nativas (fauna e flora) da mata do convento. "A consciência ambiental tem que ser criada desde a infância, mas são os jovens e os adultos que já podem fazer acontecer", explica Karina Moreira, coordenadora do projeto.
Na noite desta terça-feira (1º), o projeto fez o passeio com um grupo de cerca de 300 ciclistas. A intenção é de que uma vez por mês sejam realizados passeios noturnos.
Mata do Convento da Penha tem visitas guiadas Crédito: TV Gazeta

Turismo

Por ano, 2 milhões de pessoas visitam o convento. O projeto quer aproveitar esse movimento para criar consciência sobre a importância da sustentabilidade. Para os organizadores, esse movimento deve ajudar também no turismo, já que o convento não é apenas um ponto religioso.
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Serviço

"Passeio nas trilhas do Convento da Penha"

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