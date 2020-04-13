Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reta final

'BBB 20': Flayslane perde disputa com Babu e Thelma e é eliminada

Cantora recebeu 63% dos votos e foi eliminada do jogo que já está na reta final
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 08:37

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 08:37

"BBB 20": a sister Flayslane Crédito: TV Globo/Reprodução
Fim do BBB 20 para a Flayslane. A cantora recebeu 63% dos votos e foi eliminada do jogo. Ela disputou o paredão com Thelma, que recebeu 36,52% e com Babu, que levou apenas 0,47%.
"Após sair dessa prova eu deixo as tristezas, a competitividade. Rafa, me desculpe. Thelma, Gizelly. Boa sorte a todos", disse ela ao se despedir.
Para Tiago, Flay disse que Mari não teve nada a ver com a saída dela. "Fiquei feliz com a oportunidade. Estou muito honrada. Faltou muitas coisas, mas está tudo bem."
Como líder, Ivy, que venceu prova de mini resistência e agilidade na noite anterior, votou em Thelma. Em votação aberta, a casa colocou com mais votos Flayslane.

Veja Também

Ator Felipe Simas está com novo coronavírus, segundo sua esposa

Anitta surpreende e mostra coleção de vibradores durante live; assista

Mãe de Gizelly expõe agressão de marido e esclarece polêmica com Babu

Manu, Gizelly, Babu e Rafa tiveram empate, e a líder, que a princípio não queria que Babu fosse ao paredão, elegeu o brother para a berlinda por não conseguir votar nas meninas.
Após a saída dela, haveria mais uma Prova do Líder e mais uma formação de paredão na reta final do reality.
O BBB 20 termina na quinta-feira (23).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados