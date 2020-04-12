Anitta surpreende e mostra coleção de vibradores durante live; assista

A cantora Anitta, 27, surpreendeu muitos seguidores na noite deste sábado (11). Durante papo com o influenciador digital Léo Picon, ela resolveu mostrar sua coleção de vibradores.

Enquanto ela mostrava também comentava a função de cada um.

"Esses três são estimuladores para clitóris. Todos eles podem ser usados durante o ato sexual. Ele é diferente dos vibradores comuns", dizia.

Em seguida mostrou outras três opções e comentou com uma outra seguidora na mesma live.

a cara que ele fez quando a anitta falou: "sensor de clitóris"



KKKKKKKKKKKWKDKDJSKSKWKEK pic.twitter.com/Pbf76Ah1eO — alane (@dettailsxanitta) April 11, 2020

SHOW DESCARTADO

Anitta já revelou que não tem a menor chance de ela fazer shows musicais em live por causa da produção que teria de ser muito elaborada.