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Folha de São Paulo

Anitta surpreende e mostra coleção de vibradores durante live; assista

Durante papo com o influenciador digital Léo Picon, ela resolveu mostrar sua coleção de vibradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 11:16

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 11:16

A cantora Anitta, 27, surpreendeu muitos seguidores na noite deste sábado (11). Durante papo com o influenciador digital Léo Picon, ela resolveu mostrar sua coleção de vibradores.
Enquanto ela mostrava também comentava a função de cada um.
"Esses três são estimuladores para clitóris. Todos eles podem ser usados durante o ato sexual. Ele é diferente dos vibradores comuns", dizia.
Em seguida mostrou outras três opções e comentou com uma outra seguidora na mesma live.

SHOW DESCARTADO

Anitta já revelou que não tem a menor chance de ela fazer shows musicais em live por causa da produção que teria de ser muito elaborada.
E a artista criticou quem chama muita gente em casa para colocar no ar as apresentações virtuais. Anitta prefere bater papo a cantar na internet, pelo menos por enquanto.

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