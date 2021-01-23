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Imunização

ES não tem registro de reação alérgica à vacina contra a Covid-19

Afirmação é da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). Até esta sexta-feira (22), mais de 9 mil pessoas já receberam a primeira dose da Coronavac no Estado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jan 2021 às 22:54

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 22:54

Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo já teve mais de 9 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19 até esta sexta-feira (22) e, segundo a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), não foi registrada nenhuma reação alérgica durante as aplicações da primeira dose da Coronavac. A campanha de vacinação do Estado começou na segunda-feira (18), quando um lote com 101 mil vacinas chegou ao Aeroporto de Vitória.
ES não tem registro de reação alérgica à vacina contra a Covid-19
A primeira remessa foi destinada ao grupo prioritário, estabelecido com base nos critérios do Ministério da Saúde, que totaliza cerca de 48 mil pessoas. Fazem parte deste grupo trabalhadores da saúde (42.273); pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência (2.970); pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas (210) e indígenas aldeados (2.793). A segunda aplicação da Coronavac, que faz parte da mesma dose, está programada para daqui a quatro semanas.
Armazenamento das vacinas na Rede de Frio da Sesa, em Bento Ferreira - Chegada da vacina contra a covid - 19, Sars-CoV-2, produzida pelo Instituto Butantan e Sinovac
Estado espera receber mais 70 a 80 mil doses da Coronavac na próxima semana Crédito: Fernando Madeira
O governador do Estado, Renato Casagrande, afirmou que são esperadas mais 100 mil doses do imunizante contra a Covid-19 no Espírito Santo até a próxima semana.
Nesse lote estariam entre 30 e 35 mil doses da vacina produzida pela Oxford em parceira com a empresa AstraZeneca, os quais o governo estipula receber ainda neste final de semana, além de 70 a 80 mil unidades da Coronavac, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, que chegariam ao Estado no decorrer da próxima semana.

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