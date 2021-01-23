ES não tem registro de reação alérgica à vacina contra a Covid-19

A primeira remessa foi destinada ao grupo prioritário, estabelecido com base nos critérios do Ministério da Saúde, que totaliza cerca de 48 mil pessoas. Fazem parte deste grupo trabalhadores da saúde (42.273); pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência (2.970); pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas (210) e indígenas aldeados (2.793). A segunda aplicação da Coronavac, que faz parte da mesma dose, está programada para daqui a quatro semanas.