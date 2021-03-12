ES não deve ter cidades no risco baixo em mapa desta sexta

O governador Renato Casagrande afirmou na manhã desta sexta-feira (12) que nenhum município do Espírito Santo deverá estar em risco baixo no mapa de risco divulgado no fim da tarde e reforçou a dificuldade do Estado para comprar vacinas contra a Covid-19. As afirmações foram feitas durante uma visita do governador a Colatina, no Noroeste do Estado.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, Casagrande disse que se a tendência de ocupação de leitos de UTI para tratamento de Covid-19 se manter em 80%, o próximo mapa de risco, divulgado no fim da tarde, deve mudar e nenhum município ficará em risco baixo.
"A partir deste momento nós vamos entrar em uma fase, infelizmente, de restrições maiores porque a gente tem que tentar conter. A partir da segunda-feira que, certamente, muitas restrições estarão colocadas, para que todos os municípios estejam em risco moderado ou risco alto, se perdurar até o fim da tarde a taxa de ocupação de leitos acima de 80%" afirma o governador.
Ainda na entrevista, Casagrande disse que pretende aumentar o número de leitos de UTI para o tratamento contra a Covid-19. "Nós já abrimos 30 leitos de UTI nos últimos dias e vamos abrir mais 22 na próxima semana, em São José do Calçado e perto de 20 leitos no Dório Silva. Nós vamos aumentar, mas só o aumento de leitos de UTI não resolve o problema", explica.
Sobre a aquisição de vacinas, Casagrande disse que o Estado está tentando comprar novas vacinas, mas admitiu que tem enfrentado dificuldade. "Por enquanto, a gente depende dos contratos, poucos, que o Ministério da Saúde fez no ano passado. Os poucos contratos estão produzindo poucas vacinas. Estamos fazendo uma distribuição rápida daquilo que está chegando, mas não estamos encontrando fornecedor porque o governo federal não fez os contratos necessários no ano passado", afirma.
O mapa de risco é divulgado toda sexta-feira pelo governo capixaba e monitora como está a situação dos municípios capixabas no enfrentamento à Covid-19. Os municípios devem tomar medidas qualificadas de acordo com a classificação dada pelo mapa.
VISITA A COLATINA
Na visita a Colatina, Casagrande participou da solenidade de entrega da reforma de uma quadra poliesportiva da Escola Professora Néa Monteiro Costa e anunciou a publicação do edital das obras de reforma e ampliação do Serviço Médico Legal (SML) do município. O governador também anunciou a execução das obras de pavimentação da rodovia ES 357 e acessos, e assinou uma ordem de serviço para a reforma da sede do Comando de Polícia Ostensiva Noroeste.