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Ocupação de leitos

ES não deve ter cidades no risco baixo em mapa desta sexta

Em entrevista à TV Gazeta Norte, Casagrande afirmou que se a tendência de ocupação de leitos de UTI se manter em 80%, o próximo mapa de risco, divulgado no fim da tarde, deve mudar e nenhum município ficará em risco baixo

Publicado em 12 de Março de 2021 às 12:16

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 mar 2021 às 12:16
Governador diz que ES não terá cidades em risco baixo em novo mapa de risco
Governador diz que ES não terá cidades em risco baixo em novo mapa de risco Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
O governador Renato Casagrande afirmou na manhã desta sexta-feira (12) que nenhum município do Espírito Santo deverá estar em risco baixo no mapa de risco divulgado no fim da tarde e reforçou a dificuldade do Estado para comprar vacinas contra a Covid-19. As afirmações foram feitas durante uma visita do governador a Colatina, no Noroeste do Estado.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, Casagrande disse que se a tendência de ocupação de leitos de UTI para tratamento de Covid-19 se manter em 80%, o próximo mapa de risco, divulgado no fim da tarde, deve mudar e nenhum município ficará em risco baixo.
"A partir deste momento nós vamos entrar em uma fase, infelizmente, de restrições maiores porque a gente tem que tentar conter. A partir da segunda-feira que, certamente, muitas restrições estarão colocadas, para que todos os municípios estejam em risco moderado ou risco alto, se perdurar até o fim da tarde a taxa de ocupação de leitos acima de 80%" afirma o governador.
Ainda na entrevista, Casagrande disse que pretende aumentar o número de leitos de UTI para o tratamento contra a Covid-19. "Nós já abrimos 30 leitos de UTI nos últimos dias e vamos abrir mais 22 na próxima semana, em São José do Calçado e perto de 20 leitos no Dório Silva. Nós vamos aumentar, mas só o aumento de leitos de UTI não resolve o problema", explica.

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Sobre a aquisição de vacinas, Casagrande disse que o Estado está tentando comprar novas vacinas, mas admitiu que tem enfrentado dificuldade. "Por enquanto, a gente depende dos contratos, poucos, que o Ministério da Saúde fez no ano passado. Os poucos contratos estão produzindo poucas vacinas. Estamos fazendo uma distribuição rápida daquilo que está chegando, mas não estamos encontrando fornecedor porque o governo federal não fez os contratos necessários no ano passado", afirma.
O mapa de risco é divulgado toda sexta-feira pelo governo capixaba e monitora como está a situação dos municípios capixabas no enfrentamento à Covid-19. Os municípios devem tomar medidas qualificadas de acordo com a classificação dada pelo mapa.

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VISITA A COLATINA

Na visita a Colatina, Casagrande participou da solenidade de entrega da reforma de uma quadra poliesportiva da Escola Professora Néa Monteiro Costa e anunciou a publicação do edital das obras de reforma e ampliação do Serviço Médico Legal (SML) do município. O governador também anunciou a execução das obras de pavimentação da rodovia ES 357 e acessos, e assinou uma ordem de serviço para a reforma da sede do Comando de Polícia Ostensiva Noroeste.

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