ES não deve ter cidades no risco baixo em mapa desta sexta

Governador diz que ES não terá cidades em risco baixo em novo mapa de risco Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O governador Renato Casagrande afirmou na manhã desta sexta-feira (12) que nenhum município do Espírito Santo deverá estar em risco baixo no mapa de risco divulgado no fim da tarde e reforçou a dificuldade do Estado para comprar vacinas contra a Covid-19. As afirmações foram feitas durante uma visita do governador a Colatina , no Noroeste do Estado.

Em entrevista à TV Gazeta Norte, Casagrande disse que se a tendência de ocupação de leitos de UTI para tratamento de Covid-19 se manter em 80%, o próximo mapa de risco, divulgado no fim da tarde, deve mudar e nenhum município ficará em risco baixo.

"A partir deste momento nós vamos entrar em uma fase, infelizmente, de restrições maiores porque a gente tem que tentar conter. A partir da segunda-feira que, certamente, muitas restrições estarão colocadas, para que todos os municípios estejam em risco moderado ou risco alto, se perdurar até o fim da tarde a taxa de ocupação de leitos acima de 80%" afirma o governador.

Ainda na entrevista, Casagrande disse que pretende aumentar o número de leitos de UTI para o tratamento contra a Covid-19. "Nós já abrimos 30 leitos de UTI nos últimos dias e vamos abrir mais 22 na próxima semana, em São José do Calçado e perto de 20 leitos no Dório Silva. Nós vamos aumentar, mas só o aumento de leitos de UTI não resolve o problema", explica.

Sobre a aquisição de vacinas, Casagrande disse que o Estado está tentando comprar novas vacinas, mas admitiu que tem enfrentado dificuldade. "Por enquanto, a gente depende dos contratos, poucos, que o Ministério da Saúde fez no ano passado. Os poucos contratos estão produzindo poucas vacinas. Estamos fazendo uma distribuição rápida daquilo que está chegando, mas não estamos encontrando fornecedor porque o governo federal não fez os contratos necessários no ano passado", afirma.

O mapa de risco é divulgado toda sexta-feira pelo governo capixaba e monitora como está a situação dos municípios capixabas no enfrentamento à Covid-19 . Os municípios devem tomar medidas qualificadas de acordo com a classificação dada pelo mapa.

VISITA A COLATINA