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Leonel Ximenes

Maior hospital contra Covid no ES já tem 81% das UTIs ocupadas

Dos 250 leitos disponíveis, 203 estão com pessoas lutando contra o vírus

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:37

Públicado em 

11 mar 2021 às 13:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Primeiro paciente vindo de Rondônia chega ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Helio Filho/Secom ES
O Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, referência no tratamento da Covid-19 no Espírito Santo, já está com ocupação de 81,2% dos leitos de UTI, destinados exclusivamente para pacientes com a doença da pandemia. Dos 250 disponíveis, 203 estão com pessoas lutando contra o vírus, que já vitimou 6.642 no Estado.
Quem trabalha no hospital descreve que o cenário tem sido extremamente desafiador, por conta dos desafios de lidar com o número elevado de pacientes nas unidades de terapia intensiva.
O panorama também não é dos melhores quando verificada a situação dos leitos de enfermaria. Dos 40 existentes para a Covid-19, 31 estão ocupados (77,5% da capacidade).
O Estado vai ganhar o reforço do Hospital Materno-Infantil da Serra para o tratamento de pacientes com Covid-19, conforme adiantado pela coluna. A estrutura vai ser readequada e é esperado que em abril os atendimentos finalmente comecem.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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