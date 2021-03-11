Maior hospital contra Covid no ES já tem 81% das UTIs ocupadas

O Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, referência no tratamento da Covid-19 no Espírito Santo, já está com ocupação de 81,2% dos leitos de UTI
, destinados exclusivamente para pacientes com a doença da pandemia. Dos 250 disponíveis, 203 estão com pessoas lutando contra o vírus, que já vitimou 6.642 no Estado.
Quem trabalha no hospital descreve que o cenário tem sido extremamente desafiador, por conta dos desafios de lidar com o número elevado de pacientes nas unidades de terapia intensiva.
O panorama também não é dos melhores quando verificada a situação dos leitos de enfermaria. Dos 40 existentes para a Covid-19, 31 estão ocupados (77,5% da capacidade).
O Estado vai ganhar o reforço do Hospital Materno-Infantil da Serra para o tratamento de pacientes com Covid-19, conforme adiantado pela coluna
. A estrutura vai ser readequada e é esperado que em abril os atendimentos finalmente comecem.