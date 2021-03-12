Casagrande vai anunciar nesta sexta (12) restrições ao comércio para conter Covid-19

Na tarde desta sexta-feira (12), o governador Renato Casagrande (PSB) vai anunciar medidas mais restritivas ao funcionamento do comércio para conter os casos de Covid-19 no Espírito Santo. As restrições não atingirão todo o Estado, mas deverão ser adotadas nos municípios que passarão a ser considerados em risco alto, com base na nova Matriz de Risco a ser divulgada nesta tarde.
Na quinta-feira (11), antes mesmo do fechamento da nova Matriz, já havia mais de dez cidades capixabas classificadas como em risco elevado (cor vermelha no mapa), incluindo pelo menos uma da Grande Vitória. Na Matriz vigente nesta semana, só Ibatiba era considerada em risco alto.
Nesses municípios, a partir da próxima semana, atividades consideradas não essenciais só poderão funcionar em horários específicos.
As medidas não significarão fechamento absoluto das atividades não essenciais, como o governo decretou há cerca de um ano.
Ou seja, não retornaremos ao quadro que tínhamos em março do ano passado no Espírito Santo, logo que o novo coronavírus começou a se espalhar pelo Estado. Mas, a partir de semana que vem, teremos um cenário mais rigoroso que o atual, em termos de medidas restritivas para reduzir a circulação das pessoas nas cidades em alto risco de contágio.