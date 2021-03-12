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Vitor Vogas

Casagrande vai anunciar nesta sexta (12) restrições ao comércio para conter Covid-19

As medidas, apenas em alguns municípios, não significarão fechamento absoluto das atividades não essenciais, como o governo decretou há cerca de um ano

Publicado em 12 de Março de 2021 às 12:08

Públicado em 

12 mar 2021 às 12:08
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Governador diz que ES não terá cidades em risco baixo em novo mapa de risco
Governador diz que ES não terá cidades em risco baixo em novo mapa de risco Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Na tarde desta sexta-feira (12), o governador Renato Casagrande (PSB) vai anunciar medidas mais restritivas ao funcionamento do comércio para conter os casos de Covid-19 no Espírito Santo. As restrições não atingirão todo o Estado, mas deverão ser adotadas nos municípios que passarão a ser considerados em risco alto, com base na nova Matriz de Risco a ser divulgada nesta tarde.
Na quinta-feira (11), antes mesmo do fechamento da nova Matriz, já havia mais de dez cidades capixabas classificadas como em risco elevado (cor vermelha no mapa), incluindo pelo menos uma da Grande Vitória. Na Matriz vigente nesta semana, só Ibatiba era considerada em risco alto.
Nesses municípios, a partir da próxima semana, atividades consideradas não essenciais só poderão funcionar em horários específicos.
As medidas não significarão fechamento absoluto das atividades não essenciais, como o governo decretou há cerca de um ano.
Ou seja, não retornaremos ao quadro que tínhamos em março do ano passado no Espírito Santo, logo que o novo coronavírus começou a se espalhar pelo Estado. Mas, a partir de semana que vem, teremos um cenário mais rigoroso que o atual, em termos de medidas restritivas para reduzir a circulação das pessoas nas cidades em alto risco de contágio.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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