Covid-19 no ES: idosos acima de 60 anos serão vacinados em abril

“Semanalmente, temos tido a frustração com o calendário anunciado nos meses anteriores pelo Ministério da Saúde, das quantidades de doses que podem chegar aos Estados. Isso fez com que a expectativa de vacinar pessoas a partir de 60 anos em março seja frustrada. Entendemos que ao longo do mês de abril devemos estar iniciando a vacinação dessa faixa etária”, explicou Nésio.

O subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou que a população acima de 60 anos no Espírito Santo corresponde a 560 mil pessoas, e a vacinação neste público só acontecerá em março caso haja uma reviravolta no cronograma de entrega das doses pelo Ministério da Saúde.

“Nós tínhamos uma esperança muito grande de que essa população começasse a tomar a dose agora em março. É o grupo que mais tem risco, que mais interna e que vai a óbito. Mas, infelizmente, a não garantia das doses torna inviável a vacinação em março”, reforçou.

DOSES RECEBIDAS