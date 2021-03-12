Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem doses suficientes

Covid-19 no ES: idosos acima de 60 anos serão vacinados em abril

Segundo o governo estadual, a expectativa era iniciar a vacinação desta faixa etária em março, mas  as doses que chegaram até agora não foram suficientes

Publicado em 12 de Março de 2021 às 13:30

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

12 mar 2021 às 13:30
Apesar da expectativa inicial anunciada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, de começar a imunização dos idosos na faixa etária acima de 60 anos ainda em março, isso não deve acontecer no Estado. Segundo o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (12), a nova previsão é para o mês de abril, caso o Estado receba mais doses da vacina contra a Covid-19.
“Semanalmente, temos tido a frustração com o calendário anunciado nos meses anteriores pelo Ministério da Saúde, das quantidades de doses que podem chegar aos Estados. Isso fez com que a expectativa de vacinar pessoas a partir de 60 anos em março seja frustrada. Entendemos que ao longo do mês de abril devemos estar iniciando a vacinação dessa faixa etária”, explicou Nésio.
O  subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou que a população acima de 60 anos no Espírito Santo corresponde a 560 mil pessoas, e a vacinação neste público só acontecerá em março caso haja uma reviravolta no cronograma de entrega das doses pelo Ministério da Saúde.
“Nós tínhamos uma esperança muito grande de que essa população começasse a tomar a dose agora em março. É o grupo que mais tem risco, que mais interna e que vai a óbito. Mas, infelizmente, a não garantia das doses torna inviável a vacinação em março”, reforçou.

DOSES RECEBIDAS 

Na última terça-feira (09), o Estado recebeu a sétima remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde, correspondendo a 50.200 doses da vacina CoronaVac (Sinovac/Butantan). Com os novos imunizantes, os municípios capixabas começaram a vacinar a faixa etária de 75 a 79 anos, além de manter a aplicação da primeira ou da segunda dose para os idosos acima de 80 anos e nos profissionais da saúde.
De acordo com dados do Painel Covid-19, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, mais de 285 mil pessoas foram vacinadas no Espírito Santo, entre idosos acima de 75 anos e profissionais da saúde.

Veja Também

Agendamento de vacinação para Covid-19 em Vila Velha termina em 12 minutos

"Não é nenhum favor", diz Lewandowski sobre compra de vacina pelo governo

70% dos dados do Ministério da Saúde sobre vacinas não são transparentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados