Covid-19 no ES: idosos acima de 60 anos serão vacinados em abril

Apesar da expectativa inicial anunciada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, de começar a imunização dos idosos na faixa etária acima de 60 anos ainda em março, isso não deve acontecer no Estado. Segundo o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (12), a nova previsão é para o mês de abril, caso o Estado receba mais doses da vacina contra a Covid-19.
“Semanalmente, temos tido a frustração com o calendário anunciado nos meses anteriores pelo Ministério da Saúde, das quantidades de doses que podem chegar aos Estados. Isso fez com que a expectativa de vacinar pessoas a partir de 60 anos em março seja frustrada. Entendemos que ao longo do mês de abril devemos estar iniciando a vacinação dessa faixa etária”, explicou Nésio.
O subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou que a população acima de 60 anos no Espírito Santo corresponde a 560 mil pessoas, e a vacinação neste público só acontecerá em março caso haja uma reviravolta no cronograma de entrega das doses pelo Ministério da Saúde.
“Nós tínhamos uma esperança muito grande de que essa população começasse a tomar a dose agora em março. É o grupo que mais tem risco, que mais interna e que vai a óbito. Mas, infelizmente, a não garantia das doses torna inviável a vacinação em março”, reforçou.
DOSES RECEBIDAS
Na última terça-feira (09), o Estado recebeu a sétima remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde, correspondendo a 50.200 doses da vacina CoronaVac (Sinovac/Butantan). Com os novos imunizantes, os municípios capixabas começaram a vacinar a faixa etária de 75 a 79 anos, além de manter a aplicação da primeira ou da segunda dose para os idosos acima de 80 anos e nos profissionais da saúde.
De acordo com dados do Painel Covid-19, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, mais de 285 mil pessoas foram vacinadas no Espírito Santo, entre idosos acima de 75 anos e profissionais da saúde.