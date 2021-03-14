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Pandemia da Covid-19

Coronavírus: ES registra mais 974 casos e 12 óbitos em 24 horas

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, já são 6.720 mortos e 344.765 contaminados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia no Espírito Santo

Publicado em 14 de Março de 2021 às 18:16

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

14 mar 2021 às 18:16
Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Número de mortos pelo coronavírus no Espírito Santo passa dos 6.700 Crédito: Pixabay
Mais 12 mortes foram registradas no Espírito Santo neste domingo (14), totalizando 6.720 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 974 novos casos, chegando a 344.765 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 44.093. Serra aparece em segundo, com 43.132 confirmações da doença, seguido por Vitória (37.566) e Cariacica (26.593).

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No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.724 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.914), em Vila Velha.
Até este domingo (14), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 324.312, sendo 482 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença caiu 0,1%, saindo de 2% para 1,9% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 167.304 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina e 54.296 também a segunda dose no Estado. Os dados são os mesmos deste sábado (13), já que não há a atualização do número de vacinados ao longo do fim de semana.

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