Coronavírus: ES registra mais 974 casos e 12 óbitos em 24 horas

Número de mortos pelo coronavírus no Espírito Santo passa dos 6.700 Crédito: Pixabay

Mais 12 mortes foram registradas no Espírito Santo neste domingo (14), totalizando 6.720 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Nas últimas 24 horas, foram identificados 974 novos casos, chegando a 344.765 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 44.093. Serra aparece em segundo, com 43.132 confirmações da doença, seguido por Vitória (37.566) e Cariacica (26.593).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.724 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.914), em Vila Velha.

Até este domingo (14), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 324.312, sendo 482 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença caiu 0,1%, saindo de 2% para 1,9% no Estado.