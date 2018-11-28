Após sucesso, livro 'Monge Guerreiro' ganha relançamento de luxo

Romulo Felippe, autor do livro Monge Guerreiro Crédito: Acervo pessoal

Eleito em 2017 o melhor livro brasileiro pelo grupo Reino dos Livros/Acervo do Leitor, Monge Guerreiro do escritor cachoeirense Romulo Felippe receberá um lançamento especial nesta quinta-feira (29) no segundo piso (em frente à Riachuelo) do Shopping Vitória, às 19h. A edição traz um conto inédito, capa dura e marca o início da parceria do escritor com a editora Cavaleiro Negro, também responsável pelo lançamento do livro infantojuvenil Reino dos Morcegos, do mesmo autor.

Ambientado na idade média, Monge Guerreiro conta a história da decisão do então Rei da França, Luiz IX, o hoje São Luiz, de reunir relíquias sagradas do cristianismo com o objetivo de disseminar a religião na região.

A partir da informação histórica envolvendo Luiz IX, coloquei toda a minha criatividade para trabalhar e construir uma história que mistura personagens fictícios e históricos convivendo lado a lado para cumprir a jornada definida pelo rei, conta o autor. O livro também receberá edições em italiano e inglês pela editora italiana Newton Compton.

VIAGENS

Jornalista da área automotiva, Romulo Felippe utilizou de suas viagens à Europa a trabalho para conhecer mais sobre o mundo medieval. Aproveitei o tempo livre para conhecer castelos e vilarejos. Sempre nutri uma grande paixão pela Idade Média. Foram dez anos de pesquisa de campo. Visitei mais de 60 castelos e fortalezas. Foram 12 países visitados e cerca de 30 mil quilômetros rodados pela Europa de carro, revela o escritor.

O outro lançamento, Reino dos Morcegos, tem uma temática voltada para o público mais jovem. É um livro focado para um público de 8 a 15 anos, mas qualquer pessoa pode ler. É um livro mais leve, com o objetivo de incentivar a leitura jovem brasileira, explica.

Pouco explorado durante muito tempo no Brasil, o universo fantástico tem ganhado cada vez mais espaço. Para Romulo, é uma consequência de uma geração que cresceu mais apegada a histórias de ficção.

Trata-se do segmento que mais cresce proporcionalmente no mercado brasileiro. Ainda está distante do romance ou do segmento policial, mas é um crescimento considerável. É consequência direta de uma geração que cresceu lendo livros como Harry Potter e agora lê As Crônicas de Gelo e Fogo. O público atual quer universos fantásticos, quer fantasia, e Monge Guerreiro e  Reino dos Morcegos se encaixam nesse perfil, destaca Felippe.

O lançamento coincidentemente ocorre em um momento em que grandes livrarias como a Saraiva e a Cultura estão fechando diversas lojas Brasil afora. Entretanto, Romulo considera que o fechamento de grandes livrarias não é um sinal temerário, mas sim de transformação.

Grandes livrarias estão fechando, mas livrarias pequenas de bairro estão surgindo. É algo que já acontece fora do país, e tende a acontecer aqui também. O mercado se amplia também, já que é muito mais prático comprar um livro online. O mercado literário não está morrendo, está se transformando, e a internet pode inclusive abrir portas para novos leitores e até mesmo novos escritores surgirem, analisa.