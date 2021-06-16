Papo de Colunista debate experiência pioneira de Viana com vacina

O município de Viana virou notícia no Brasil todo nas últimas semanas ao se tornar centro de um estudo que pode mudar estratégias de vacinação contra a Covid-19 mundo afora. Desde o último domingo (13), a população entre 18 e 49 anos, ainda fora dos grupos prioritários, está sendo vacinada com meia dose da vacina Astrazeneca. Serão aplicadas duas meias-doses no intervalo de 12 semanas, ou seja, se o resultado for positivo, será possível imunizar muito mais gente em um período menor de tempo. O projeto é realizado em parceria com o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e tem participação efetiva da FioCruz. Os voluntários serão acompanhados e os estudos analisarão a eficácia da vacina.
Para falar sobre a iniciativa Viana Vacinada, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz receberam nesta quarta-feira (16) o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) no Papo de Colunista. A ideia é discutir as possibilidades e as dificuldades da realização do estudo na cidade e também sobre os desafios que o prefeito tem encontrado neste primeiro ano de mandato, tendo assumido já durante a pandemia.