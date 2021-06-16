Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast #59

Papo de Colunista debate experiência pioneira de Viana com vacina

Os colunistas de A Gazeta receberam o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, no Papo de Colunista, para falar sobre a experiência de vacinar toda a população da cidade

Publicado em 

16 jun 2021 às 11:43

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 11:43

O município de Viana virou notícia no Brasil todo nas últimas semanas ao se tornar centro de um estudo que pode mudar estratégias de vacinação contra a Covid-19 mundo afora. Desde o último domingo (13), a população entre 18 e 49 anos, ainda fora dos grupos prioritários, está sendo vacinada com meia dose da vacina Astrazeneca. Serão aplicadas duas meias-doses no intervalo de 12 semanas, ou seja, se o resultado for positivo, será possível imunizar muito mais gente em um período menor de tempo. O projeto é realizado em parceria com o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e tem participação efetiva da FioCruz. Os voluntários serão acompanhados e os estudos analisarão a eficácia da vacina.
Para falar sobre a iniciativa Viana Vacinada, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz receberam nesta quarta-feira (16) o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) no Papo de Colunista. A ideia é discutir as possibilidades e as dificuldades da realização do estudo na cidade e também  sobre os desafios que o prefeito tem encontrado neste primeiro ano de mandato, tendo assumido já durante a pandemia.
O Papo de Colunista foi transmitido ao vivo nos perfis de A Gazeta no Facebook e no YouTube. Além disso, a conversa será transformada em podcast, que ficará disponível nas principais plataformas de áudio digital.

Veja Também

Viana vacinada: agendamento para estudo continua por mais seis dias

"Para quem não tem nada, meia dose é tudo", diz pastor ao receber vacina em Viana

Voluntários começam a receber meia dose de vacina em mutirão de Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viana Vacina Papo de Colunista Podcast Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados