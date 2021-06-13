Voluntários começam a receber meia dose de vacina em mutirão de Viana

Voluntários são imunizados neste domingo (13) Crédito: Carlos Alberto Silva

Os voluntários do estudo "Viana Vacinada" já começaram a receber o imunizante contra a Covid-19 na segunda etapa do projeto, realizada na manhã deste domingo (13). Até a noite de sábado (12), 21 mil moradores estavam cadastrados para serem vacinados.

Na primeira fase, executada sábado (12), 242 pessoas foram vacinadas. Elas fazem parte de um grupo menor, de 600 pessoas, escolhidas aleatoriamente, convidado para coleta de sangue. O objetivo é avaliar a capacidade que a dose tem de gerar anticorpos.

Neste domingo, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, foi o primeiro a ter o sangue coletado e o primeiro a ser imunizado. Em seguida, o vice-prefeito Fabio Dias recebeu a injeção. Além deles, outros cinco moradores foram vacinados durante a solenidade.

A expectativa é atingir cerca de 35 mil pessoas que residem ou tenham domicílio eleitoral na cidade, com idade entre 18 e 49 anos, e que ainda não tenham sido vacinadas. O projeto “Viana Vacinada” vai analisar a eficácia da aplicação de meia dose da vacina.

Os vacinados com meia dose (0,25ml) da vacina receberão, após 12 semanas, outra meia dose da vacina. A vacina utilizada será Astrazeneca (Oxford/Fiocruz), doada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O início da vacinação foi acompanhado pelo governador Renato Casagrande, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o prefeito de Viana, Wanderson Bueno.

Em seu discurso, o governador Renato Casagrande parabenizou os profissionais envolvidos no projeto, falou da importância do fortalecimento da ciência e do Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo, como forma de enfrentamento ao vírus.

"Nós temos mais de 5 bilhões de pessoas no mundo que ainda não têm vacina. Se a gente conseguir os resultados que esperamos aqui, vamos produzir um efeito social e econômico extraordinário para o mundo", defendeu Casagrande.

Nésio Fernandes também destacou que o projeto "Viana Vacinada" pode apontar para outro caminho da vacinação contra o novo coronavírus no Brasil e no mundo. A expectativa dos governos estadual e municipal é vacinar 21 mil pessoas neste domingo (13).

"Acredito que hoje seja um dia de esperança. A qualidade e a profundida dos temas que são abordados neste estudo vão nos mínimos detalhes da imunogenicidade, dos aspectos epidemiológicos do comportamento da pandemia e da demonstração do que é possível quando o SUS é valorizado e mobilizado em boas teses", ressaltou.

Projeto "Viana Vacinada"

OS PRIMEIROS VACINADOS

Depois do prefeito Wanderson Bueno, e o vice Fábio Dias, cinco moradores de Viana foram convidados para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 durante a solenidade que reuniu o governador Renato Casagrande e demais autoridades.

A auxiliar administrativa Luciana Silva de Almeida, de 25 anos, mora no bairro Vila Bethânia. Ela contou que os pais dela já foram imunizados de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI). Por causa da idade, ela não esperava que fosse vacinada tão cedo.

"Estou satisfeitíssima e muito feliz por fazer parte desse projeto. Sinto uma alegria muito grande. Vejo que as pessoas (da cidade) estão aceitando muito bem a ideia" Luciana Silva - Auxiliar administrativo

Outra vacinada é a especialista em editais, Gabriela Passos Correa, 38 anos, moradora de Vila Bethânia. Para ela, a experiência como voluntária no estudo é uma contribuição para a ciência no Brasil e nos demais países.

"Minha experiência é um misto de esperança e gratidão. A gente está aqui no nosso município, sendo pioneiro nesse projeto, que temos fé em Deus, que vai dar certo. Esse estudo é um projeto de esperança para o Brasil e para o mundo", destacou.

O pastor Ramires Campos Silvano, 39 anos, atua em uma igreja no bairro Bom Pastor. Segundo ele, a vacinação em massa representa a esperança de que vida volte ao patamar de normalidade, presente antes da chegada da pandemia do novo coronavírus.

"A expectativa é de que tudo vai normalizar e vamos voltar a viver em comunhão com aperto de mão e com abraço. Para quem não tem nada, meia dose é tudo" Ramires Campos Silvano - Pastor

Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13) Crédito: Carlos Alberto Silva

ESTRATÉGIA

A eficácia da estratégia de vacinação meia dose ou com dose já foi testada e utilizada em outros momentos de emergência de saúde pública, como a epidemia de Febre Amarela, realizada com sucesso e que garantiu a vacinação do Brasil e da África.

O objetivo do estudo é avaliar a diminuição de números de casos do novo coronavírus, com internações e mortes, e parte da premissa de que há um grande número de pessoas que ainda não tem e não terão acesso à vacinação nos próximos meses.

A vacinação acontecerá em 35 postos distribuídos pelo município de Viana, com a participação e 450 colaboradores voluntários.

Também participam do estudo a equipe de pesquisadores do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes/EBSERH) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).