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Risco elétrico

Brasil vai importar energia da Argentina devido à crise hidroenergética

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) aprovou em caráter extraordinário a importação adicional. Chuvas dos últimos dias não foram capazes de encher os reservatórios

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 13:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 out 2021 às 13:08
Energia elétrica
Conta de energia elétrica está mais cara Crédito: Carlos Alberto Silva
Apesar na melhora no regime de chuvas, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) aprovou em caráter extraordinário a importação adicional de energia da Argentina. A decisão foi tomada em reunião realizada na noite de ontem e tornada pública neste sábado pelo Ministério de Minas e Energia (MME).
"Considerando a incerteza na hidrologia, o CMSE entendeu ser mais adequado, no momento, aceitar as ofertas de importação de energia semanais", afirmou o órgão. Segundo nota do CMSE, embora as afluências tenham melhorado neste mês para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, o cenário hidrológico do País permanece crítico e demandando ações para garantir a segurança do suprimento.

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Durante a reunião, também foi decidido pelo aumento no reembolso da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) em razão da aplicação do Fator de Corte de Perdas Regulatórias no Custo Total de Geração da Roraima Energia, após a interrupção do suprimento oriundo da Venezuela.
Com o cancelamento do contrato de importação de energia venezuelana, houve um grande crescimento do custo total de geração em função do aumento da produção de energia a óleo diesel.
O CMSE tem como função acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, transmissão e distribuição de energia. Ele é composto pelo MME, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

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